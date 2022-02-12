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Солдат ВСУ погиб во время учебных занятий в Донбассе, заявили в ЛНР
Солдат ВСУ погиб во время учебных занятий в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.02.2022
Солдат ВСУ погиб во время учебных занятий в Донбассе, заявили в ЛНР
Солдат ВС Украины погиб в частично подконтрольном Киеве городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе во время занятий с операторами ударных беспилотных... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T18:38
2022-02-12T18:38
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Солдат ВС Украины погиб в частично подконтрольном Киеве городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе во время занятий с операторами ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что ВС Украины провели в частично подконтрольном Киеве городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе занятия с операторами ударных БПЛА."Во время очередного запуска дрона, при наборе высоты произошел непроизвольный сброс закрепленного взрывного устройства, который сдетонировал от удара о землю, нанеся одному из операторов тяжелые осколочные ранения, от которых он впоследствии скончался", - заявил Мазейкин.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, россия
18:38 12.02.2022
 
Солдат ВСУ погиб во время учебных занятий в Донбассе, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: солдат ВСУ погиб во время занятий с ударными дронами в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Солдат ВС Украины погиб в частично подконтрольном Киеве городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе во время занятий с операторами ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что ВС Украины провели в частично подконтрольном Киеве городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе занятия с операторами ударных БПЛА.
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"Во время очередного запуска дрона, при наборе высоты произошел непроизвольный сброс закрепленного взрывного устройства, который сдетонировал от удара о землю, нанеся одному из операторов тяжелые осколочные ранения, от которых он впоследствии скончался", - заявил Мазейкин.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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