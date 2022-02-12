https://ria.ru/20220212/soldat-1772495385.html

Солдат ВСУ погиб во время учебных занятий в Донбассе, заявили в ЛНР

Солдат ВСУ погиб во время учебных занятий в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.02.2022

Солдат ВСУ погиб во время учебных занятий в Донбассе, заявили в ЛНР

Солдат ВС Украины погиб в частично подконтрольном Киеве городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе во время занятий с операторами ударных беспилотных... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T18:38

2022-02-12T18:38

2022-02-12T18:38

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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Солдат ВС Украины погиб в частично подконтрольном Киеве городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе во время занятий с операторами ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что ВС Украины провели в частично подконтрольном Киеве городе Золотое у линии соприкосновения в Донбассе занятия с операторами ударных БПЛА."Во время очередного запуска дрона, при наборе высоты произошел непроизвольный сброс закрепленного взрывного устройства, который сдетонировал от удара о землю, нанеся одному из операторов тяжелые осколочные ранения, от которых он впоследствии скончался", - заявил Мазейкин.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, россия