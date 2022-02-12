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В Кирове снег рухнул с крыши на коляску с младенцем
В Кирове снег рухнул с крыши на коляску с младенцем - РИА Новости, 12.02.2022
В Кирове снег рухнул с крыши на коляску с младенцем
Снег обрушился с крыши магазина в Кирове на детскую коляску, ребенок получил ушибы лица, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кировской области. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:40
2022-02-12T16:40
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Снег обрушился с крыши магазина в Кирове на детскую коляску, ребенок получил ушибы лица, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кировской области.Сход снежной массы на детскую коляску с двухмесячным ребенком с крыши одноэтажного магазина на улице Милицейской в Кирове произошел в субботу днём. Ребенок доставлен для обследования в медицинское учреждение."У ребенка диагностированы ушибы мягких тканей лица", - сообщили агентству в прокуратуре региона.Мать мальчика, по предварительным данным, в момент происшествия находилась в магазине."Прокуратура Первомайского района города Кирова проводит проверку исполнения законодательства в сфере зимнего содержания территорий общего пользования. Оценке надзорного ведомства подлежат вопросы исполнения ответственными лицами обязанностей по очистке крыши магазина от снега, наледи и сосулек", - сообщили в прокуратуре.В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за своевременную очистку крыши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220211/obrushenie-1772284421.html
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происшествия, киров
16:40 12.02.2022
 
В Кирове снег рухнул с крыши на коляску с младенцем

Снег рухнул с крыши магазина на коляску с двухмесячным младенцем в Кирове

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОчистка крыши от снега
Очистка крыши от снега - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Очистка крыши от снега. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Снег обрушился с крыши магазина в Кирове на детскую коляску, ребенок получил ушибы лица, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кировской области.
Сход снежной массы на детскую коляску с двухмесячным ребенком с крыши одноэтажного магазина на улице Милицейской в Кирове произошел в субботу днём. Ребенок доставлен для обследования в медицинское учреждение.
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"У ребенка диагностированы ушибы мягких тканей лица", - сообщили агентству в прокуратуре региона.
Мать мальчика, по предварительным данным, в момент происшествия находилась в магазине.
"Прокуратура Первомайского района города Кирова проводит проверку исполнения законодательства в сфере зимнего содержания территорий общего пользования. Оценке надзорного ведомства подлежат вопросы исполнения ответственными лицами обязанностей по очистке крыши магазина от снега, наледи и сосулек", - сообщили в прокуратуре.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за своевременную очистку крыши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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