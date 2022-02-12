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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220212/sheeran-1772350927.html
Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип на совместную песню
Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип на совместную песню - РИА Новости, 12.02.2022
Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип на совместную песню
Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип на песню "The Joker and The Queen". Об этом певец сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T00:47
2022-02-12T00:47
культура
новости культуры
музыка
эд ширан
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип на песню "The Joker and The Queen". Об этом певец сообщил в личном микроблоге. Видео снято на новую версию трека, вошедшего в последний альбом Ширана. Музыканты уже работали вместе над композициями "Everything has changed" (2012), "End game" (2017) и "Run (Taylor’s Version)" (2021)."Тейлор не просто лучшая исполнительница и автор песен в мире, но и близкий друг, мне очень повезло, что она есть в моей жизни", — поделился переживаниями Ширан. Он также рассказал, что в новом клипе снились артисты, сыгравшие в ролике на песню "Everything has changed". В клипе 2013 года актеры воплотили образы детей персонажей Ширана и Свифт. Рыжеволосый мальчик и белокурая девочка познакомились в школе и подружились. В видео на "The Joker and The Queen" эти герои уже учатся в колледже. Судя по комментариям на YouTube-канале Ширана, фанатам новый клип понравился."Голоса Эда и Тейлор вместе — это просто безупречно", "Когда фанатеешь еще с "Everything has changed", то воспринимаешь это все по-другому. Клип вызывает ностальгию и желание вернуться в те времена", "Слова и музыка просто завораживают, их хочется переслушивать раз за разом", — отреагировали пользователи.
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новости культуры, музыка, эд ширан, тейлор свифт (певица)
00:47 12.02.2022
 
Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип на совместную песню

Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип на совместную песню "The Joker And The Queen"

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили клип на песню "The Joker and The Queen". Об этом певец сообщил в личном микроблоге.
Видео снято на новую версию трека, вошедшего в последний альбом Ширана.
Музыканты уже работали вместе над композициями "Everything has changed" (2012), "End game" (2017) и "Run (Taylor’s Version)" (2021).
"Тейлор не просто лучшая исполнительница и автор песен в мире, но и близкий друг, мне очень повезло, что она есть в моей жизни", — поделился переживаниями Ширан.
Он также рассказал, что в новом клипе снились артисты, сыгравшие в ролике на песню "Everything has changed". В клипе 2013 года актеры воплотили образы детей персонажей Ширана и Свифт. Рыжеволосый мальчик и белокурая девочка познакомились в школе и подружились. В видео на "The Joker and The Queen" эти герои уже учатся в колледже.
Судя по комментариям на YouTube-канале Ширана, фанатам новый клип понравился.
"Голоса Эда и Тейлор вместе — это просто безупречно", "Когда фанатеешь еще с "Everything has changed", то воспринимаешь это все по-другому. Клип вызывает ностальгию и желание вернуться в те времена", "Слова и музыка просто завораживают, их хочется переслушивать раз за разом", — отреагировали пользователи.
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