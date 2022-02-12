https://ria.ru/20220212/sgovor-1772398628.html
МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины
МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 12.02.2022
МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины
Власти стран Запада и СМИ в рамках информационной войны против России, вероятно, сговорились, чтобы усилить напряженность в ситуации вокруг Украины, говорится в РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:12
2022-02-12T01:12
2022-02-12T01:49
в мире
дмитрий песков
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киев
нато
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти стран Запада и СМИ в рамках информационной войны против России, вероятно, сговорились, чтобы усилить напряженность в ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте МИД.В министерстве также указали на позицию западных политиков по поводу обширной дезинформации против России."Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым по сути подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам", — заключили в МИД.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
01:12 12.02.2022 (обновлено: 01:49 12.02.2022)
МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины
МИД России заявил о сговоре политиков Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины