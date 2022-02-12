Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/sgovor-1772398628.html
МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины
МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 12.02.2022
МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины
Власти стран Запада и СМИ в рамках информационной войны против России, вероятно, сговорились, чтобы усилить напряженность в ситуации вокруг Украины, говорится в РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:12
2022-02-12T01:49
в мире
дмитрий песков
москва
россия
киев
нато
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти стран Запада и СМИ в рамках информационной войны против России, вероятно, сговорились, чтобы усилить напряженность в ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте МИД.В министерстве также указали на позицию западных политиков по поводу обширной дезинформации против России."Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым по сути подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам", — заключили в МИД.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html
москва
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
01:12 12.02.2022 (обновлено: 01:49 12.02.2022)
 
МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины

МИД России заявил о сговоре политиков Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти стран Запада и СМИ в рамках информационной войны против России, вероятно, сговорились, чтобы усилить напряженность в ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте МИД.

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве также указали на позицию западных политиков по поводу обширной дезинформации против России.
"Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым по сути подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам", — заключили в МИД.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 22:27
Спасет ли Россия Украину
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
Тысячи словаков на митинге против военно-оборонного договора с США в Братиславе - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 08:00
"Цель — российская граница". На Западе ссорятся из-за Москвы и Киева
 
В миреДмитрий ПесковМоскваРоссияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала