https://ria.ru/20220212/sgovor-1772398628.html

МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины

МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 12.02.2022

МИД заявил о сговоре Запада и СМИ для нагнетания ситуации вокруг Украины

Власти стран Запада и СМИ в рамках информационной войны против России, вероятно, сговорились, чтобы усилить напряженность в ситуации вокруг Украины, говорится в РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:12

2022-02-12T01:12

2022-02-12T01:49

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киев

нато

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти стран Запада и СМИ в рамках информационной войны против России, вероятно, сговорились, чтобы усилить напряженность в ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте МИД.В министерстве также указали на позицию западных политиков по поводу обширной дезинформации против России."Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым по сути подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам", — заключили в МИД.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

москва

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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)