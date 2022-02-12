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https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772398219.html
ЕС подтвердил готовность пакета "тяжелых санкций" для России, заявил Кулеба
ЕС подтвердил готовность пакета "тяжелых санкций" для России, заявил Кулеба - РИА Новости, 12.02.2022
ЕС подтвердил готовность пакета "тяжелых санкций" для России, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепем Боррелем и тот подтвердил, что пакет... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T00:53
2022-02-12T00:55
в мире
украина
дмитрий кулеба
жозеп боррель
россия
санкции
дмитрий песков
москва
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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепем Боррелем и тот подтвердил, что пакет "тяжелых санкций" для РФ уже готов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, дмитрий кулеба, жозеп боррель, россия, санкции, дмитрий песков, москва, нато, киев
00:53 12.02.2022 (обновлено: 00:55 12.02.2022)
 
ЕС подтвердил готовность пакета "тяжелых санкций" для России, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: Боррель заявил о готовности пакета "тяжелых санкций" для России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепем Боррелем и тот подтвердил, что пакет "тяжелых санкций" для РФ уже готов.

"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию с безопасностью. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям", — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинские военнослужащие во время учений на полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
00:18
Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаЖозеп БоррельРоссияСанкцииДмитрий ПесковМоскваНАТОКиев
 
 
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