https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772395100.html

В США предложили санкции против Минска за содействие "агрессии России"

В США предложили санкции против Минска за содействие "агрессии России" - РИА Новости, 12.02.2022

В США предложили санкции против Минска за содействие "агрессии России"

Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны в случае содействия "российской агрессии"... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T00:23

2022-02-12T00:23

2022-02-12T00:24

белоруссия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

сша

вашингтон

джеймс лэнкфорд

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны в случае содействия "российской агрессии" против Украины, сообщил его офис.Инициатива обязывает американскую администрацию при определении мер реагирования не делать различий между РФ и любой страной, которая будет оказывать ей помощь "во всяком акте военной агрессии, который нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".Белоруссия выделена особо, поскольку, по словам сенатора, на ее территории находятся российские войска.Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении Украины. Россия и Белоруссия проводят совместные учения, которые, согласно заверениям обеих стран, носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.

https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772394590.html

белоруссия

россия

украина

сша

вашингтон

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белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, сша, вашингтон, джеймс лэнкфорд