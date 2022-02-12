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https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772395100.html
В США предложили санкции против Минска за содействие "агрессии России"
В США предложили санкции против Минска за содействие "агрессии России" - РИА Новости, 12.02.2022
В США предложили санкции против Минска за содействие "агрессии России"
Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны в случае содействия "российской агрессии"... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T00:23
2022-02-12T00:24
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
сша
вашингтон
джеймс лэнкфорд
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны в случае содействия "российской агрессии" против Украины, сообщил его офис.Инициатива обязывает американскую администрацию при определении мер реагирования не делать различий между РФ и любой страной, которая будет оказывать ей помощь "во всяком акте военной агрессии, который нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".Белоруссия выделена особо, поскольку, по словам сенатора, на ее территории находятся российские войска.Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении Украины. Россия и Белоруссия проводят совместные учения, которые, согласно заверениям обеих стран, носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.
https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772394590.html
белоруссия
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белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, сша, вашингтон, джеймс лэнкфорд
00:23 12.02.2022 (обновлено: 00:24 12.02.2022)
 
В США предложили санкции против Минска за содействие "агрессии России"

Сенатор Лэнкфорд в США предложил санкции против Минска за содействие "агрессии России"

© REUTERS / Tom BrennerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Tom Brenner
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны в случае содействия "российской агрессии" против Украины, сообщил его офис.
Инициатива обязывает американскую администрацию при определении мер реагирования не делать различий между РФ и любой страной, которая будет оказывать ей помощь "во всяком акте военной агрессии, который нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".
Белоруссия выделена особо, поскольку, по словам сенатора, на ее территории находятся российские войска.
Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении Украины. Россия и Белоруссия проводят совместные учения, которые, согласно заверениям обеих стран, носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.
Украинские военнослужащие во время учений на полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
00:18
Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину
 
БелоруссияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреСШАВашингтонДжеймс Лэнкфорд
 
 
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