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https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772394590.html
Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину
Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину
Премьер-министр Италии Марио Драги разделил уместность введения санкций в отношении России в случае ее "нападения" на Украину, сообщает пресс-служба Совета... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T00:18
2022-02-12T00:24
в мире
москва
украина
италия
марио драги
рим
дмитрий песков
россия
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РИМ, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги разделил уместность введения санкций в отношении России в случае ее "нападения" на Украину, сообщает пресс-служба Совета министров Италии.Драги в пятницу принял участие в видеоконференции, организованной американской стороной для обсуждения обострения украинского кризиса.Участники разговора, как отмечается, подтвердили необходимость "твердой позиции сдерживания", сохраняя открытым диалог с Москвой, в том числе для выполнения Минских договоренностей.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772395100.html
москва
украина
италия
рим
россия
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в мире, москва, украина, италия, марио драги, рим, дмитрий песков, россия, киев, нато
00:18 12.02.2022 (обновлено: 00:24 12.02.2022)
 
Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину

Премьер-министр Италии Драги подедржал санкции против России при "вторжении" на Украину

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинские военнослужащие во время учений на полигоне во Львовской области
Украинские военнослужащие во время учений на полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Украинские военнослужащие во время учений на полигоне во Львовской области. Архивное фото
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РИМ, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги разделил уместность введения санкций в отношении России в случае ее "нападения" на Украину, сообщает пресс-служба Совета министров Италии.
Драги в пятницу принял участие в видеоконференции, организованной американской стороной для обсуждения обострения украинского кризиса.

"Стороны углубленно рассмотрели вопрос санкций, которые будут приняты в случае нападения на территориальную целостность Украины. Драги поддерживает уместность серьезных санкций, продолжая при этом надеяться на полезный диалог", — говорится в коммюнике.

Участники разговора, как отмечается, подтвердили необходимость "твердой позиции сдерживания", сохраняя открытым диалог с Москвой, в том числе для выполнения Минских договоренностей.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 22:27
Спасет ли Россия Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
00:23
В США предложили санкции против Минска за содействие "агрессии России"
 
В миреМоскваУкраинаИталияМарио ДрагиРимДмитрий ПесковРоссияКиевНАТО
 
 
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