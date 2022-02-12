00:18 12.02.2022 (обновлено: 00:24 12.02.2022)
Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину
Премьер-министр Италии Драги подедржал санкции против России при "вторжении" на Украину
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинские военнослужащие во время учений на полигоне во Львовской области
Украинские военнослужащие во время учений на полигоне во Львовской области. Архивное фото
РИМ, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги разделил уместность введения санкций в отношении России в случае ее "нападения" на Украину, сообщает пресс-служба Совета министров Италии.
Драги в пятницу принял участие в видеоконференции, организованной американской стороной для обсуждения обострения украинского кризиса.
"Стороны углубленно рассмотрели вопрос санкций, которые будут приняты в случае нападения на территориальную целостность Украины. Драги поддерживает уместность серьезных санкций, продолжая при этом надеяться на полезный диалог", — говорится в коммюнике.
Участники разговора, как отмечается, подтвердили необходимость "твердой позиции сдерживания", сохраняя открытым диалог с Москвой, в том числе для выполнения Минских договоренностей.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.