https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772394590.html

Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину

Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Премьер Италии поддержал санкции против России при "вторжении" на Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги разделил уместность введения санкций в отношении России в случае ее "нападения" на Украину, сообщает пресс-служба Совета... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T00:18

2022-02-12T00:18

2022-02-12T00:24

в мире

москва

украина

италия

марио драги

рим

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771090312_0:99:961:639_1920x0_80_0_0_a517aa7e68eaa0e031fabd2709190d79.jpg

РИМ, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги разделил уместность введения санкций в отношении России в случае ее "нападения" на Украину, сообщает пресс-служба Совета министров Италии.Драги в пятницу принял участие в видеоконференции, организованной американской стороной для обсуждения обострения украинского кризиса.Участники разговора, как отмечается, подтвердили необходимость "твердой позиции сдерживания", сохраняя открытым диалог с Москвой, в том числе для выполнения Минских договоренностей.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772395100.html

москва

украина

италия

рим

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, украина, италия, марио драги, рим, дмитрий песков, россия, киев, нато