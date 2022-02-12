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Почему ваш организм ежедневно ржавеет
Врач раскрыл способ избавиться от "ржавчины" в организме - РИА Новости, 12.02.2022
Почему ваш организм ежедневно ржавеет
Старение и вредные привычки со временем приводят к "ржавлению" организма, замедлить которое помогают антиоксиданты. Об этом в интервью газете Sözcü рассказал... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:32
2022-02-12T13:32
общество
турция
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Старение и вредные привычки со временем приводят к "ржавлению" организма, замедлить которое помогают антиоксиданты. Об этом в интервью газете Sözcü рассказал специалист в области антивозрастной медицины и биохимии, врач Айшегюль Чорухлу.По его словам, этот процесс запускают курение, алкоголь и нездоровый рацион, состоящий из жареного, мучного, сладкого и полуфабрикатов.Главная опасность заключается в том, что последующий рост числа поврежденных клеток снижает способность организма уничтожать их, из-за чего возникают различные заболевания, подчеркнул эксперт.Поэтому Чорухлу рекомендует есть больше овощей и фруктов.Ранее британский ученый Дэвид Ганн выяснил, что чрезмерное употребление сахара приводит к ускорению старения организма из-за производства свободных радикалов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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общество, турция
13:32 12.02.2022
 
Врач раскрыл способ избавиться от "ржавчины" в организме

Врач Чорухлу посоветовал есть больше овощей и фруктов во избежание "ржавления" организма

© Depositphotos / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Depositphotos / volkfiat.gmail.com
На приеме у врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Старение и вредные привычки со временем приводят к "ржавлению" организма, замедлить которое помогают антиоксиданты. Об этом в интервью газете Sözcü рассказал специалист в области антивозрастной медицины и биохимии, врач Айшегюль Чорухлу.
"Химические процессы, в том числе под влиянием кислорода, вызывают окисление в наших клетках, что приводит к оксидации или "ржавлению" организма", — пояснил медик.
По его словам, этот процесс запускают курение, алкоголь и нездоровый рацион, состоящий из жареного, мучного, сладкого и полуфабрикатов.
Главная опасность заключается в том, что последующий рост числа поврежденных клеток снижает способность организма уничтожать их, из-за чего возникают различные заболевания, подчеркнул эксперт.
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Поэтому Чорухлу рекомендует есть больше овощей и фруктов.
"К примеру, в желто-оранжево-красных содержится витамин С, каротин, ликопин, в фиолетовых – ресвератрол <…> Чем темнее цвет овоща, тем сильнее его антиоксидантная способность. Чем меньше мы готовим овощи, тем больше антиоксидантов мы от них получаем", – заключил врач.
Ранее британский ученый Дэвид Ганн выяснил, что чрезмерное употребление сахара приводит к ускорению старения организма из-за производства свободных радикалов.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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