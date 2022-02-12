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Почему ваш организм ежедневно ржавеет

Врач раскрыл способ избавиться от "ржавчины" в организме - РИА Новости, 12.02.2022

Почему ваш организм ежедневно ржавеет

Старение и вредные привычки со временем приводят к "ржавлению" организма, замедлить которое помогают антиоксиданты. Об этом в интервью газете Sözcü рассказал... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T13:32

2022-02-12T13:32

2022-02-12T13:32

общество

турция

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Старение и вредные привычки со временем приводят к "ржавлению" организма, замедлить которое помогают антиоксиданты. Об этом в интервью газете Sözcü рассказал специалист в области антивозрастной медицины и биохимии, врач Айшегюль Чорухлу.По его словам, этот процесс запускают курение, алкоголь и нездоровый рацион, состоящий из жареного, мучного, сладкого и полуфабрикатов.Главная опасность заключается в том, что последующий рост числа поврежденных клеток снижает способность организма уничтожать их, из-за чего возникают различные заболевания, подчеркнул эксперт.Поэтому Чорухлу рекомендует есть больше овощей и фруктов.Ранее британский ученый Дэвид Ганн выяснил, что чрезмерное употребление сахара приводит к ускорению старения организма из-за производства свободных радикалов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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