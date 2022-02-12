Глава Туркменистана призвал дать молодым дорогу к управлению страной
Президент Туркмении Бердымухамедов: дорогу к госуправлению надо дать молодым руководителям
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на неформальном саммите руководителей государств — участников СНГ
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на неформальном саммите руководителей государств — участников СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям.
"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", — приводятся слова Бердымухамедова на сайте Туркменского государственного информагентства ТДХ.
Он добавил, что намерен и дальше направлять в эту область свой жизненный и политический опыт.
Бердымухамедов также сообщил, что принял "непростое решение о себе".
"Глава государства заверил соотечественников, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны, мужественного народа и поколений", — добавляется в сообщении.
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