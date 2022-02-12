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Глава Туркменистана призвал дать молодым дорогу к управлению страной

Глава Туркменистана призвал дать молодым дорогу к управлению страной - РИА Новости, 12.02.2022

Глава Туркменистана призвал дать молодым дорогу к управлению страной

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:49

2022-02-12T01:49

2022-02-12T01:49

гурбангулы бердымухамедов

в мире

москва

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям.Он добавил, что намерен и дальше направлять в эту область свой жизненный и политический опыт.Бердымухамедов также сообщил, что принял "непростое решение о себе"."Глава государства заверил соотечественников, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны, мужественного народа и поколений", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211211/turkmeniya-1763243100.html

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гурбангулы бердымухамедов, в мире, москва