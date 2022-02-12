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Глава Туркменистана призвал дать молодым дорогу к управлению страной
Глава Туркменистана призвал дать молодым дорогу к управлению страной - РИА Новости, 12.02.2022
Глава Туркменистана призвал дать молодым дорогу к управлению страной
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:49
2022-02-12T01:49
гурбангулы бердымухамедов
в мире
москва
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям.Он добавил, что намерен и дальше направлять в эту область свой жизненный и политический опыт.Бердымухамедов также сообщил, что принял "непростое решение о себе"."Глава государства заверил соотечественников, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны, мужественного народа и поколений", — добавляется в сообщении.
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гурбангулы бердымухамедов, в мире, москва
01:49 12.02.2022
 
Глава Туркменистана призвал дать молодым дорогу к управлению страной

Президент Туркмении Бердымухамедов: дорогу к госуправлению надо дать молодым руководителям

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на неформальном саммите руководителей государств — участников СНГ
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на неформальном саммите руководителей государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на неформальном саммите руководителей государств — участников СНГ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", — приводятся слова Бердымухамедова на сайте Туркменского государственного информагентства ТДХ.

Он добавил, что намерен и дальше направлять в эту область свой жизненный и политический опыт.
Бердымухамедов также сообщил, что принял "непростое решение о себе".
"Глава государства заверил соотечественников, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны, мужественного народа и поколений", — добавляется в сообщении.
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