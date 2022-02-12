09:10 12.02.2022 (обновлено: 12:42 12.02.2022)
Исследование показало книжные предпочтения россиян
Исследование "ЛитРес": россияне предпочитают читать современные любовные романы
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на станции Московского метрополитена
Женщина в защитной маске на станции Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россияне предпочитают читать современные любовные романы, хотя и классические романы Шарлотты Бронте и Джейн Остин также пользуются популярностью, следует из данных сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес".
"Лидером общего рейтинга стал бестселлер Джона Маррса "The One. Единственный", экранизированный Netflix в 2021 году. На втором месте - роман в аудиоформате "Город женщин" Элизабет Гилберт. Замыкает тройку лидеров захватывающая история "После" Анны Тодд, по мотивам которой в 2019 году был снят одноименный фильм", - рассказали в пресс-службе.
Четвёртое место рейтинга, по данным сервиса, занимает культовое произведение Эмили Бронте "Грозовой перевал", а на пятом месте вновь оказалась современная писательница Анна Тодд, но уже с книгой "После ссоры".
Кроме того, в число популярных среди жителей России и стран СНГ современных любовных романов вошли книга "До встречи с тобой" Джоджо Мойес, главные роли в экранизации которой сыграли Эмилия Кларк и Сэм Клафлин, а также "Дом на краю ночи" Кэтрин Бэннер, "Мемуары гейши" Артура Голдена и "Герцог и я" Джулии Куин — это часть серии книг, ставшей основой для сериала Netflix "Бриджертоны".
Тем не менее, как уточнили в пресс-службе, если рассматривать исключительно классические любовные произведения, в этом рейтинге тоже можно отметить высокий интерес российских читателей.
Так, на первом месте остается "Грозовой перевал" Эмили Бронте, следом расположились аудиокнига "Гордость и предубеждение" Джейн Остин и бестселлер "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл. В топ-5 также вошли "Доводы рассудка" Джейн Остин и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте.