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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220212/romany-1772415384.html
Исследование показало книжные предпочтения россиян
Исследование показало книжные предпочтения россиян - РИА Новости, 12.02.2022
Исследование показало книжные предпочтения россиян
Россияне предпочитают читать современные любовные романы, хотя и классические романы Шарлотты Бронте и Джейн Остин также пользуются популярностью, следует из... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T09:10
2022-02-12T12:42
россия
снг
netflix
эмилия кларк
шарлотта бронте
культура
книги
новости культуры
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россияне предпочитают читать современные любовные романы, хотя и классические романы Шарлотты Бронте и Джейн Остин также пользуются популярностью, следует из данных сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес"."Лидером общего рейтинга стал бестселлер Джона Маррса "The One. Единственный", экранизированный Netflix в 2021 году. На втором месте - роман в аудиоформате "Город женщин" Элизабет Гилберт. Замыкает тройку лидеров захватывающая история "После" Анны Тодд, по мотивам которой в 2019 году был снят одноименный фильм", - рассказали в пресс-службе.Четвёртое место рейтинга, по данным сервиса, занимает культовое произведение Эмили Бронте "Грозовой перевал", а на пятом месте вновь оказалась современная писательница Анна Тодд, но уже с книгой "После ссоры".Кроме того, в число популярных среди жителей России и стран СНГ современных любовных романов вошли книга "До встречи с тобой" Джоджо Мойес, главные роли в экранизации которой сыграли Эмилия Кларк и Сэм Клафлин, а также "Дом на краю ночи" Кэтрин Бэннер, "Мемуары гейши" Артура Голдена и "Герцог и я" Джулии Куин — это часть серии книг, ставшей основой для сериала Netflix "Бриджертоны".Тем не менее, как уточнили в пресс-службе, если рассматривать исключительно классические любовные произведения, в этом рейтинге тоже можно отметить высокий интерес российских читателей.Так, на первом месте остается "Грозовой перевал" Эмили Бронте, следом расположились аудиокнига "Гордость и предубеждение" Джейн Остин и бестселлер "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл. В топ-5 также вошли "Доводы рассудка" Джейн Остин и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте.
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россия, снг, netflix, эмилия кларк, шарлотта бронте, книги, новости культуры
09:10 12.02.2022 (обновлено: 12:42 12.02.2022)
 
Исследование показало книжные предпочтения россиян

Исследование "ЛитРес": россияне предпочитают читать современные любовные романы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на станции Московского метрополитена
Женщина в защитной маске на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина в защитной маске на станции Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россияне предпочитают читать современные любовные романы, хотя и классические романы Шарлотты Бронте и Джейн Остин также пользуются популярностью, следует из данных сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес".
"Лидером общего рейтинга стал бестселлер Джона Маррса "The One. Единственный", экранизированный Netflix в 2021 году. На втором месте - роман в аудиоформате "Город женщин" Элизабет Гилберт. Замыкает тройку лидеров захватывающая история "После" Анны Тодд, по мотивам которой в 2019 году был снят одноименный фильм", - рассказали в пресс-службе.
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Четвёртое место рейтинга, по данным сервиса, занимает культовое произведение Эмили Бронте "Грозовой перевал", а на пятом месте вновь оказалась современная писательница Анна Тодд, но уже с книгой "После ссоры".
Кроме того, в число популярных среди жителей России и стран СНГ современных любовных романов вошли книга "До встречи с тобой" Джоджо Мойес, главные роли в экранизации которой сыграли Эмилия Кларк и Сэм Клафлин, а также "Дом на краю ночи" Кэтрин Бэннер, "Мемуары гейши" Артура Голдена и "Герцог и я" Джулии Куин — это часть серии книг, ставшей основой для сериала Netflix "Бриджертоны".
Тем не менее, как уточнили в пресс-службе, если рассматривать исключительно классические любовные произведения, в этом рейтинге тоже можно отметить высокий интерес российских читателей.
Так, на первом месте остается "Грозовой перевал" Эмили Бронте, следом расположились аудиокнига "Гордость и предубеждение" Джейн Остин и бестселлер "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл. В топ-5 также вошли "Доводы рассудка" Джейн Остин и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте.
 
КультураРоссияСНГNetflixЭмилия КларкШарлотта БронтеКнигиНовости культуры
 
 
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