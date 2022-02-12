https://ria.ru/20220212/rogozin-1772485539.html

Рогозин рассказал о "спецпропаганде" англосаксов из-за Украины

Рогозин рассказал о "спецпропаганде" англосаксов из-за Украины - РИА Новости, 12.02.2022

Рогозин рассказал о "спецпропаганде" англосаксов из-за Украины

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ранее бывший постпредом России при НАТО, считает, что истерия, разыгранная англосаксами вокруг ситуации с... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:24

2022-02-12T17:24

2022-02-12T17:24

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дмитрий рогозин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ранее бывший постпредом России при НАТО, считает, что истерия, разыгранная англосаксами вокруг ситуации с Украиной, "войдет в учебные пособия по спецпропаганде", об этом он сообщил в своем Telegram-канале."По нотам разыгранная англосаксами истерия о "неминуемой угрозе вторжения России на территорию Украины" обязательно найдет своё место в учебных пособиях по спецпропаганде и военным провокациям", - написал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, нато, россия, киев, дмитрий рогозин