Рогозин рассказал о "спецпропаганде" англосаксов из-за Украины
Рогозин: англосакская истерия вокруг ситуации с Украиной займет место в учебниках
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ранее бывший постпредом России при НАТО, считает, что истерия, разыгранная англосаксами вокруг ситуации с Украиной, "войдет в учебные пособия по спецпропаганде", об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"По нотам разыгранная англосаксами истерия о "неминуемой угрозе вторжения России на территорию Украины" обязательно найдет своё место в учебных пособиях по спецпропаганде и военным провокациям", - написал он.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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