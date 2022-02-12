https://ria.ru/20220212/rech-1772428029.html

На Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина, заявил Песков

На Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2022

На Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина, заявил Песков

После Мюнхенской речи Владимира Путина был шанс, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира, но к российскому лидеру не прислушались, заявил РИА... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T11:05

2022-02-12T11:05

2022-02-12T14:16

мюнхенская конференция по безопасности

дмитрий песков

владимир путин

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772432018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_879d53c786f90a4ef68731d7670d7f0a.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После Мюнхенской речи Владимира Путина был шанс, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира, но к российскому лидеру не прислушались, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я не согласен с тем, что именно тогда началась холодная война. Нет. Еще тогда был шанс, что некоторые государства поймут бесперспективность однополярной модели существования мира. Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом", — сказал он.Но, по словам Пескова, Запад этим шансом не воспользовался."Не прислушались, и, наверное, то, как ситуация развивалась последние несколько лет, привело нас к той самой опасной черте, где мы находимся сейчас", — добавил пресс-секретарь.Он рассказал, что в 2007 году был в Мюнхене и пытался объяснять журналистам конструктивный характер выступления Путина, но коллективный Запад воспринял это в штыки. Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html

https://ria.ru/20220210/rech-1771685462.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не прислушались" – Песков о реакции Запада на Мюнхенскую речь Путина в 2007 году После Мюнхенской речи президента России Владимир Путина был шанс, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира, но не прислушались, что привело к опасной черте, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 2022-02-12T11:05 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мюнхенская конференция по безопасности, дмитрий песков, владимир путин, сша, нато