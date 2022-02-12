https://ria.ru/20220212/rech-1772428029.html
На Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина, заявил Песков
На Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2022
На Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина, заявил Песков
После Мюнхенской речи Владимира Путина был шанс, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира, но к российскому лидеру не прислушались, заявил РИА... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T11:05
2022-02-12T11:05
2022-02-12T14:16
мюнхенская конференция по безопасности
дмитрий песков
владимир путин
сша
нато
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После Мюнхенской речи Владимира Путина был шанс, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира, но к российскому лидеру не прислушались, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я не согласен с тем, что именно тогда началась холодная война. Нет. Еще тогда был шанс, что некоторые государства поймут бесперспективность однополярной модели существования мира. Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом", — сказал он.Но, по словам Пескова, Запад этим шансом не воспользовался."Не прислушались, и, наверное, то, как ситуация развивалась последние несколько лет, привело нас к той самой опасной черте, где мы находимся сейчас", — добавил пресс-секретарь.Он рассказал, что в 2007 году был в Мюнхене и пытался объяснять журналистам конструктивный характер выступления Путина, но коллективный Запад воспринял это в штыки. Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Не прислушались" – Песков о реакции Запада на Мюнхенскую речь Путина в 2007 году
После Мюнхенской речи президента России Владимир Путина был шанс, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира, но не прислушались, что привело к опасной черте, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2022-02-12T11:05
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PT0M58S
РИА Новости
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мюнхенская конференция по безопасности, дмитрий песков, владимир путин, сша, нато
11:05 12.02.2022 (обновлено: 14:16 12.02.2022)
На Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: на Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После Мюнхенской речи Владимира Путина был шанс, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира, но к российскому лидеру не прислушались, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я не согласен с тем, что именно тогда началась холодная война. Нет. Еще тогда был шанс, что некоторые государства поймут бесперспективность однополярной модели существования мира. Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом", — сказал он.
Но, по словам Пескова, Запад этим шансом не воспользовался.
"Не прислушались, и, наверное, то, как ситуация развивалась последние несколько лет, привело нас к той самой опасной черте, где мы находимся сейчас", — добавил пресс-секретарь.
Он рассказал, что в 2007 году был в Мюнхене
и пытался объяснять журналистам конструктивный характер выступления Путина, но коллективный Запад воспринял это в штыки.
"Хотя я по-прежнему уверен: ничего агрессивного там нет. Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост", — отметил пресс-секретарь.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин
произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику США
и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО
и размещения в Восточной Европе
объектов американской противоракетной обороны.