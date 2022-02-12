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Речь Путина в Мюнхене была призывом не прятать голову, заявили в Кремле
Речь Путина в Мюнхене была призывом не прятать голову, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.02.2022
Речь Путина в Мюнхене была призывом не прятать голову, заявили в Кремле
Речь президента России Владимира на Мюнхенской конференции не была агрессивной, это был призыв не прятать голову в песок, как страусы, а решать проблемы, но... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:10
2022-02-12T10:10
2022-02-12T10:10
мюнхенская конференция по безопасности
мюнхен
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восточная европа
нато
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владимир путин
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Речь президента России Владимира на Мюнхенской конференции не была агрессивной, это был призыв не прятать голову в песок, как страусы, а решать проблемы, но Запад не услышал, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин выступил на конференции 10 февраля 2007 года. Эта речь стала одной из самых ярких. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Я тогда в Мюнхене был, в этой гостинице, где выступал Путин. И мы тогда очень много пытались общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи и показать им на самом деле предельно конструктивный характер этого выступления. Но все восприняли это в штыки, все - я имею в виду коллективный Запад - окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет. Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались", - сказал Песков.
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мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен, сша, восточная европа, нато, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Речь Путина в Мюнхене была призывом не прятать голову, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: речь Путина в Мюнхене была призывом решать проблемы