https://ria.ru/20220212/rebenok-1772490956.html

Состояние раненного в Энгельсе ребенка остается тяжелым

Состояние раненного в Энгельсе ребенка остается тяжелым - РИА Новости, 12.02.2022

Состояние раненного в Энгельсе ребенка остается тяжелым

Пятилетний мальчик, госпитализированный с ножевыми ранениями, перенес несколько операций в Саратове, но его транспортировка в Москву невозможна из-за тяжелого... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:59

2022-02-12T17:59

2022-02-12T17:59

происшествия

москва

аткарск

энгельс

следственный комитет россии (ск рф)

нии неотложной детской хирургии и травматологии москвы

саратовская область

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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Пятилетний мальчик, госпитализированный с ножевыми ранениями, перенес несколько операций в Саратове, но его транспортировка в Москву невозможна из-за тяжелого состояния, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии. В энгельсской городской больнице сообщили, что провели операцию мальчику, удалось стабилизировать его состояние, вывести из шока, после чего бригада санавиации доставила его в областную больницу. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя отметила, что в областной больнице ребенку проводят вторую операцию."Состояние мальчика, получившего множественные колото-резаные раны, врачами оценивается как тяжелое. В настоящее время ребенок находится на лечении в областной детской клинической больнице. Врачами клиники проведено несколько операций. По тактике послеоперационного лечения проводятся консультации с врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. В настоящее время транспортировка мальчика в клинику в Москву не представляется возможной из-за его тяжелого состояния", - говорится в сообщении.В СК отмечали, что по подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать, которая в момент инцидента была пьяна, вину она признала. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. Загородняя сообщила агентству, что семья мальчика стояла на учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пострадавшего ребенка.

https://ria.ru/20220212/pokushenie-1772484591.html

москва

аткарск

энгельс

саратовская область

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происшествия, москва, аткарск, энгельс, следственный комитет россии (ск рф), нии неотложной детской хирургии и травматологии москвы, саратовская область