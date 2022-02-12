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Раненного в Энгельсе пятилетнего мальчика нашли соседи, сообщила омбудсмен
Раненного в Энгельсе пятилетнего мальчика нашли соседи, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 12.02.2022
Раненного в Энгельсе пятилетнего мальчика нашли соседи, сообщила омбудсмен
Пятилетнего мальчика в городе Энгельс Саратовской области, госпитализированного с ножевыми ранениями, нашли соседи, мать в это время была рядом, сообщила... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T14:46
2022-02-12T14:46
2022-02-12T14:46
происшествия
энгельс
аткарск
саратовская область
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Пятилетнего мальчика в городе Энгельс Саратовской области, госпитализированного с ножевыми ранениями, нашли соседи, мать в это время была рядом, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, женщина во время инцидента находилась в состоянии алкогольного опьянения. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии."Мальчика нашли ночью соседи всего изрезанного, рядом мать была", - сказала Загородняя на видео, опубликованном в Instagram.Детский омбудсмен также написала, что семья матери с ребенком состояла на учете, но год назад за исправлением ее сняли с учета и полиция, и комиссия по делам несовершеннолетних."Проходят следственные действия. Аппаратом уполномоченного и областной комиссией по делам несовершеннолетних проводится своя проверка. Сейчас главное, чтобы Максим выжил... Ситуацию держу на своем контроле", - добавила она.В прокуратуре области ранее сообщили РИА Новости, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года.
https://ria.ru/20220212/pokushenie-1772454738.html
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происшествия, энгельс, аткарск, саратовская область
Раненного в Энгельсе пятилетнего мальчика нашли соседи, сообщила омбудсмен
Саратовский детский омбудсмен Загородняя: раненного в Энгельсе мальчика нашли соседи
САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Пятилетнего мальчика в городе Энгельс Саратовской области, госпитализированного с ножевыми ранениями, нашли соседи, мать в это время была рядом, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, женщина во время инцидента находилась в состоянии алкогольного опьянения. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
"Мальчика нашли ночью соседи всего изрезанного, рядом мать была", - сказала Загородняя на видео, опубликованном в Instagram.
Детский омбудсмен также написала, что семья матери с ребенком состояла на учете, но год назад за исправлением ее сняли с учета и полиция, и комиссия по делам несовершеннолетних.
"Проходят следственные действия. Аппаратом уполномоченного и областной комиссией по делам несовершеннолетних проводится своя проверка. Сейчас главное, чтобы Максим выжил... Ситуацию держу на своем контроле", - добавила она.
В прокуратуре области ранее сообщили РИА Новости, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс
семья переехала из города Аткарска
в июле 2020 года.