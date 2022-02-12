https://ria.ru/20220212/rebenok-1772419646.html

Прокуратура раскрыла детали дела о покушении на убийство ребенка в Энгельсе

Прокуратура раскрыла детали дела о покушении на убийство ребенка в Энгельсе - РИА Новости, 12.02.2022

Прокуратура раскрыла детали дела о покушении на убийство ребенка в Энгельсе

Пятилетний мальчик в городе Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, воспитывался матерью-одиночкой, которая задержана по... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:04

2022-02-12T10:04

2022-02-12T12:15

происшествия

энгельс

саратовская область

аткарск

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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятилетний мальчик в городе Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, воспитывался матерью-одиночкой, которая задержана по подозрению в покушении на него, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать.По данным пресс-службы, по поручению прокурора области Сергея Филипенко проводится проверка по факту покушения на мальчика, на место происшествия выезжал и.о. прокурора города Александр Осипов."По результатам приведенной проверки будет дана оценка исполнению женщиной родительских прав, а также надлежащего исполнения органами системы профилактики возложенных полномочий, рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Прокуратура также взяла под контроль расследование уголовного дела.

https://ria.ru/20211124/rebenok-1760554521.html

энгельс

саратовская область

аткарск

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происшествия, энгельс, саратовская область, аткарск