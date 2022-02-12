10:04 12.02.2022 (обновлено: 12:15 12.02.2022)
Прокуратура раскрыла детали дела о покушении на убийство ребенка в Энгельсе
Мальчика, госпитализированного с ножевыми ранениями в Энгельсе, воспитывала мать-одиночка
© Фото : СУСК России по Саратовской областиПокушение на убийство малолетнего в городе Энгельс Саратовской области
© Фото : СУСК России по Саратовской области
Покушение на убийство малолетнего в городе Энгельс Саратовской области
САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятилетний мальчик в городе Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, воспитывался матерью-одиночкой, которая задержана по подозрению в покушении на него, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать.
"Ребенок воспитывается 29-летней матерью-одиночкой, семья в июле 2020 года переехала на постоянное место жительство в город Энгельс из города Аткарска и проживала в общежитии на улице Полтавской", - сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, по поручению прокурора области Сергея Филипенко проводится проверка по факту покушения на мальчика, на место происшествия выезжал и.о. прокурора города Александр Осипов.
"По результатам приведенной проверки будет дана оценка исполнению женщиной родительских прав, а также надлежащего исполнения органами системы профилактики возложенных полномочий, рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Прокуратура также взяла под контроль расследование уголовного дела.
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