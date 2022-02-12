09:20 12.02.2022 (обновлено: 10:08 12.02.2022)
В Энгельсе пятилетний мальчик попал в больницу с ножевыми ранениями
Пятилетний мальчик в Энгельсе попал в больницу с ножевыми ранениями, его мать задержали
© Фото : СУСК по Саратовской областиСледственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе
Следственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе
САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Жительница города Энгельс Саратовской области задержана по подозрению в покушении на пятилетнего сына, который госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего". Сотрудниками полиции <...> доставлена в следственный отдел <...> 29-летняя мать ребенка. Следователями СК женщина задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ, с ее участием проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирается информация о семье, где воспитывался ребенок.
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