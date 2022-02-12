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В Энгельсе пятилетний мальчик попал в больницу с ножевыми ранениями
В Энгельсе пятилетний мальчик попал в больницу с ножевыми ранениями - РИА Новости, 12.02.2022
В Энгельсе пятилетний мальчик попал в больницу с ножевыми ранениями
Жительница города Энгельс Саратовской области задержана по подозрению в покушении на пятилетнего сына, который госпитализирован с множественными ножевыми... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T09:20
2022-02-12T10:08
происшествия
энгельс
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Жительница города Энгельс Саратовской области задержана по подозрению в покушении на пятилетнего сына, который госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего". Сотрудниками полиции &lt;...&gt; доставлена в следственный отдел &lt;...&gt; 29-летняя мать ребенка. Следователями СК женщина задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ, с ее участием проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирается информация о семье, где воспитывался ребенок.
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энгельс
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происшествия, энгельс, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область
09:20 12.02.2022 (обновлено: 10:08 12.02.2022)
 
В Энгельсе пятилетний мальчик попал в больницу с ножевыми ранениями

Пятилетний мальчик в Энгельсе попал в больницу с ножевыми ранениями, его мать задержали

© Фото : СУСК по Саратовской областиСледственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе
Следственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Фото : СУСК по Саратовской области
Следственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Жительница города Энгельс Саратовской области задержана по подозрению в покушении на пятилетнего сына, который госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего". Сотрудниками полиции <...> доставлена в следственный отдел <...> 29-летняя мать ребенка. Следователями СК женщина задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ, с ее участием проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирается информация о семье, где воспитывался ребенок.
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ПроисшествияЭнгельсСледственный комитет России (СК РФ)Саратовская область
 
 
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