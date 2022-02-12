https://ria.ru/20220212/raznoglasiya-1772406911.html

В Германии рассказали, как решить разногласия НАТО и России

В Германии рассказали, как решить разногласия НАТО и России - РИА Новости, 12.02.2022

В Германии рассказали, как решить разногласия НАТО и России

Разногласия между НАТО и Россией по поводу расширения альянса на восток можно решить дипломатически, а ключом будет полная реализация Минских соглашений, заявил РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T06:10

2022-02-12T06:10

2022-02-12T15:20

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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Разногласия между НАТО и Россией по поводу расширения альянса на восток можно решить дипломатически, а ключом будет полная реализация Минских соглашений, заявил в беседе с РИА Новости министр обороны Германии в 2005-2009 годах, юрист и менеджер Франц Йозеф Юнг.Сегодня, 12 февраля, исполняется семь лет с момента подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который остается основой урегулирования украинского конфликта.Он отметил, что на одной из международных конференций, уже не будучи министром, спрашивал главу российского МИД Сергея Лаврова, почему Россия не делает следующие шаги в этом направлении."Лавров тогда ответил, что Украина, к сожалению, не делает это сама. Тут я должен признать его некоторую правоту. Но еще раз открытым текстом: мы должны реализовать Минские соглашения, причем как со стороны Украины, так и со стороны России. Тогда можно будет прийти к разумному дипломатическому решению", — считает Юнг.По его словам, когда "Минск-2" будет выполнен, "тогда наши дипломатические усилия закончатся"."Когда это произойдет, я уверен, мы придем к мирному и разумному решению", — сказал бывший министр.Он напомнил, что в 2008-м, в год проведения Бухарестского саммита НАТО, американцы хотели сделать следующий шаг для вступления Украины в альянс — согласовать так называемый План действий по членству в НАТО.Отвечая на уточняющий вопрос, не останется ли тема расширения НАТО на восток в повестке дня и после такого гипотетического урегулирования, потому что как минимум Грузия рассчитывает присоединиться к альянсу, Юнг напомнил, что застал конфликт 2008 года в кресле министра обороны."Как вы знаете, мы тогда говорили, что каждая страна сама решает (с кем вступать в союзы. — Прим. ред.), но, разумеется, нужно уметь видеть вещи глазами другого. Я все же думаю, можно прийти к разумному решению так, что Россия не будет, так сказать, чувствовать угрозу себе. Я должен еще раз сказать: НАТО — это исключительно оборонительный союз, а не атакующий. Это важный пункт", — подчеркнул экс-министр.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также о возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.

https://ria.ru/20220212/propaganda-1772405237.html

https://ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772403689.html

https://ria.ru/20220212/mery-1772358860.html

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