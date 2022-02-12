https://ria.ru/20220212/razgovor-1772515988.html

В Белом доме назвали беседу Путина и Байдена профессиональной

В Белом доме назвали беседу Путина и Байдена профессиональной - РИА Новости, 12.02.2022

В Белом доме назвали беседу Путина и Байдена профессиональной

США не видит фундаментальных изменений в динамике кризиса вокруг Украины, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T22:25

2022-02-12T22:25

2022-02-12T22:25

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. США не видит фундаментальных изменений в динамике кризиса вокруг Украины, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации по итогам телефонного разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина."Разговор президентов продлился чуть более часа, он протекал профессионально. Принципиальных изменений в динамике (вокруг Украины), которая разворачивается вот уже несколько недель, не произошло. Однако мы считаем, что мы выложили наши соображения на стол", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга.Он добавил, что в администрации США до сих пор не понимают, готова ли Россия выбрать путь дипломатии или военной силы в ситуации вокруг Украины."По-прежнему неясно, заинтересована ли Россия в том, чтобы следовать по пути дипломатического взаимодействия - или же наоборот, по пути применения военной силы", - указал американский чиновник.США судят о развитии ситуации на границе РФ и Украины на основе собственных данных и не опираются на публичные заявления российских властей, сказал журналистам высокопоставленные представитель американской администрации."Мы не опираемся в своих оценках на то, что русские говорят публично. Мы строим их, исходя из того, что видим на местности собственными глазами", - сообщил он журналистами на брифинге по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/putin-1772514784.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия, нато