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В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского - РИА Новости, 12.02.2022
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в субботу выразили желание продолжить диалог в "нормандском... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T21:57
2022-02-12T21:57
в мире
украина
франция
киев
эммануэль макрон
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в субботу выразили желание продолжить диалог в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений и урегулирования в Донбассе, сообщает Елисейский дворец."Президент республики провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу... Президенты двух стран желают продолжить диалог в "нормандском формате" для выполнения минских договоренностей и прочного урегулирования в Донбассе", - отмечается в коммюнике Елисейского дворца.Также сообщается, что Макрон вновь подтвердил свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.В начале недели Макрон посетил с визитами Москву и Киев.Ранее в субботу состоялся телефонный разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Также французский лидер провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
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в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский
21:57 12.02.2022
 
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского

Президент Франции Макрон подтвердил Зеленскому решимость защищать суверенитет Украины

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в субботу выразили желание продолжить диалог в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений и урегулирования в Донбассе, сообщает Елисейский дворец.
"Президент республики провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу... Президенты двух стран желают продолжить диалог в "нормандском формате" для выполнения минских договоренностей и прочного урегулирования в Донбассе", - отмечается в коммюнике Елисейского дворца.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
11 февраля, 08:00
Макрон устроил Киеву аттракцион невиданной щедрости
Также сообщается, что Макрон вновь подтвердил свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
В начале недели Макрон посетил с визитами Москву и Киев.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
Ранее в субботу состоялся телефонный разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Также французский лидер провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреУкраинаФранцияКиевЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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