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Телефонный разговор Путина и Байдена завершился
Телефонный разговор Путина и Байдена завершился - РИА Новости, 12.02.2022
Телефонный разговор Путина и Байдена завершился
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры, сообщил Белый дом. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T20:11
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры, сообщил Белый дом.Отмечается, что переговоры "касались эскалации военной напряженности на границах Украины".Как подчеркнули в Вашингтоне, "президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям".Представитель Белого дома на специальном брифинге отметил, что "разговор протекал профессионально", но принципиальных изменений в динамике вокруг Украины не произошло.Главы государств договорились, что "их команды продолжат взаимодействие в предстоящие дни".Путин и Байден уже говорили по телефону в конце минувшего года, а в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции. Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России.Кроме того, в субботу с Путиным созвонился президент Франции Эммануэль Макрон.Ситуация на УкраинеКонтакты проходят на фоне заявлений западных политиков и журналистов о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины.Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что Байден на встрече с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, прошедшей накануне вечером по видеосвязи, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.Под этим предлогом НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
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в мире, сша, россия, вашингтон (город)
20:11 12.02.2022 (обновлено: 23:58 12.02.2022)
 

Телефонный разговор Путина и Байдена завершился

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры, сообщил Белый дом.

"Беседа президента Байдена с российским президентом Путиным по защищенной линии связи завершилась в 12:06 по времени Восточного побережья (20:06 мск)", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что переговоры "касались эскалации военной напряженности на границах Украины".
Как подчеркнули в Вашингтоне, "президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям".
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Представитель Белого дома на специальном брифинге отметил, что "разговор протекал профессионально", но принципиальных изменений в динамике вокруг Украины не произошло.
Главы государств договорились, что "их команды продолжат взаимодействие в предстоящие дни".
Путин и Байден уже говорили по телефону в конце минувшего года, а в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции. Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России.
Кроме того, в субботу с Путиным созвонился президент Франции Эммануэль Макрон.

Ситуация на Украине

Контакты проходят на фоне заявлений западных политиков и журналистов о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины.
Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что Байден на встрече с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, прошедшей накануне вечером по видеосвязи, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
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Под этим предлогом НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
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