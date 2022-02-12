https://ria.ru/20220212/razgovor-1772400583.html

Белый дом подтвердил субботний разговор Путина и Байдена

Белый дом подтвердил субботний разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022

Белый дом подтвердил субботний разговор Путина и Байдена

Россия согласилась с просьбой США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама предлагала организовать его в понедельник, сообщил... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:26

2022-02-12T01:26

2022-02-12T02:17

в мире

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вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Россия согласилась с просьбой США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама предлагала организовать его в понедельник, сообщил Белый дом.Он подтвердил, что беседа Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в субботу утром по времени Вашингтона.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты РФ и США по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Он подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".Сам Байден во время разговора, вероятно, будет находиться в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, куда он вылетел накануне на вертолете из Белого дома.

https://ria.ru/20220212/napadenie-1772399957.html

сша

россия

вашингтон

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в мире, дмитрий песков, сша, россия, вашингтон, джо байден, вашингтон (город), владимир путин