01:26 12.02.2022 (обновлено: 02:17 12.02.2022)
Белый дом подтвердил субботний разговор Путина и Байдена
Белый дом: Россия согласилась провести телефонный разговор Путина и Байдена в субботу
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Россия согласилась с просьбой США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама предлагала организовать его в понедельник, сообщил Белый дом.
Он подтвердил, что беседа Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в субботу утром по времени Вашингтона.
"Президент Байден и президент России Путин будут говорить в субботу утром. Русские предлагали провести звонок в понедельник. США в свою очередь предложили субботу, и русские с этим согласились", — сказано в сообщении, которое распространил журналистский пул Белого дома.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты РФ и США по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Он подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".
Сам Байден во время разговора, вероятно, будет находиться в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, куда он вылетел накануне на вертолете из Белого дома.