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Белый дом подтвердил субботний разговор Путина и Байдена
Белый дом подтвердил субботний разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022
Белый дом подтвердил субботний разговор Путина и Байдена
Россия согласилась с просьбой США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама предлагала организовать его в понедельник, сообщил... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:26
2022-02-12T02:17
в мире
дмитрий песков
сша
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вашингтон
джо байден
вашингтон (город)
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Россия согласилась с просьбой США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама предлагала организовать его в понедельник, сообщил Белый дом.Он подтвердил, что беседа Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в субботу утром по времени Вашингтона.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты РФ и США по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Он подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".Сам Байден во время разговора, вероятно, будет находиться в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, куда он вылетел накануне на вертолете из Белого дома.
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в мире, дмитрий песков, сша, россия, вашингтон, джо байден, вашингтон (город), владимир путин
01:26 12.02.2022 (обновлено: 02:17 12.02.2022)
 
Белый дом подтвердил субботний разговор Путина и Байдена

Белый дом: Россия согласилась провести телефонный разговор Путина и Байдена в субботу

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Россия согласилась с просьбой США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама предлагала организовать его в понедельник, сообщил Белый дом.
Он подтвердил, что беседа Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в субботу утром по времени Вашингтона.

"Президент Байден и президент России Путин будут говорить в субботу утром. Русские предлагали провести звонок в понедельник. США в свою очередь предложили субботу, и русские с этим согласились", — сказано в сообщении, которое распространил журналистский пул Белого дома.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты РФ и США по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Он подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".
Сам Байден во время разговора, вероятно, будет находиться в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, куда он вылетел накануне на вертолете из Белого дома.
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