https://ria.ru/20220212/putin-1772520710.html

Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором

Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором - РИА Новости, 12.02.2022

Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором

На западную истерику глава РФ Владимир Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности, но президент США Джо Байден не... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T23:30

2022-02-12T23:30

2022-02-12T23:30

в мире

сша

москва

россия

владимир путин

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771581690_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_15bbd09f4d484b7ce4d90a80dd3a531b.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На западную истерику глава РФ Владимир Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности, но президент США Джо Байден не может отойти от американской пропаганды ни на сантиметр, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Лидеры России и США провели телефонный разговор в субботу."На американскую и прочую западную истерику Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности для всех", - заявил политик.Парламентарий отметил, что "настораживает, что именно в этот момент американцы организовали провокацию с подлодкой в наших территориальных водах на Курилах" и назвал это "свистопляской" вместо простого, честного разговора с Москвой "по реальным и решаемым проблемам".Говоря о том, продвинулись ли лидеры в своей риторике, Никонов заявил, что "американцы слишком верят в свою пропаганду, чтобы Байден мог от неё отойти хоть на сантиметр" - "исключительность не позволяет".

https://ria.ru/20220212/bayden-1772520422.html

https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, россия, владимир путин, джо байден