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Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором
Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором - РИА Новости, 12.02.2022
Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором
На западную истерику глава РФ Владимир Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности, но президент США Джо Байден не... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T23:30
2022-02-12T23:30
в мире
сша
москва
россия
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На западную истерику глава РФ Владимир Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности, но президент США Джо Байден не может отойти от американской пропаганды ни на сантиметр, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Лидеры России и США провели телефонный разговор в субботу."На американскую и прочую западную истерику Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности для всех", - заявил политик.Парламентарий отметил, что "настораживает, что именно в этот момент американцы организовали провокацию с подлодкой в наших территориальных водах на Курилах" и назвал это "свистопляской" вместо простого, честного разговора с Москвой "по реальным и решаемым проблемам".Говоря о том, продвинулись ли лидеры в своей риторике, Никонов заявил, что "американцы слишком верят в свою пропаганду, чтобы Байден мог от неё отойти хоть на сантиметр" - "исключительность не позволяет".
https://ria.ru/20220212/bayden-1772520422.html
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в мире, сша, москва, россия, владимир путин, джо байден
23:30 12.02.2022
 
Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором

Депутат Никонов: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором по безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На западную истерику глава РФ Владимир Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности, но президент США Джо Байден не может отойти от американской пропаганды ни на сантиметр, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Лидеры России и США провели телефонный разговор в субботу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
Вчера, 23:27
Путин переиграл Байдена на переговорах, считает депутат
"На американскую и прочую западную истерику Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности для всех", - заявил политик.
Парламентарий отметил, что "настораживает, что именно в этот момент американцы организовали провокацию с подлодкой в наших территориальных водах на Курилах" и назвал это "свистопляской" вместо простого, честного разговора с Москвой "по реальным и решаемым проблемам".
Говоря о том, продвинулись ли лидеры в своей риторике, Никонов заявил, что "американцы слишком верят в свою пропаганду, чтобы Байден мог от неё отойти хоть на сантиметр" - "исключительность не позволяет".
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:00
"Все сбылось": о чем Путин предупреждал 15 лет назад
 
В миреСШАМоскваРоссияВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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