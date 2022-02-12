https://ria.ru/20220212/putin-1772520710.html
Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором
Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором - РИА Новости, 12.02.2022
Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором
На западную истерику глава РФ Владимир Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности, но президент США Джо Байден не... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T23:30
2022-02-12T23:30
2022-02-12T23:30
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На западную истерику глава РФ Владимир Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности, но президент США Джо Байден не может отойти от американской пропаганды ни на сантиметр, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Лидеры России и США провели телефонный разговор в субботу."На американскую и прочую западную истерику Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности для всех", - заявил политик.Парламентарий отметил, что "настораживает, что именно в этот момент американцы организовали провокацию с подлодкой в наших территориальных водах на Курилах" и назвал это "свистопляской" вместо простого, честного разговора с Москвой "по реальным и решаемым проблемам".Говоря о том, продвинулись ли лидеры в своей риторике, Никонов заявил, что "американцы слишком верят в свою пропаганду, чтобы Байден мог от неё отойти хоть на сантиметр" - "исключительность не позволяет".
https://ria.ru/20220212/bayden-1772520422.html
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Депутат: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором
Депутат Никонов: на западную истерику Путин отвечает предметным разговором по безопасности