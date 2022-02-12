https://ria.ru/20220212/putin-1772514784.html

Путин в разговоре с Байденом обсудил историю отношений между Россией и США

Путин в разговоре с Байденом обсудил историю отношений между Россией и США - РИА Новости, 12.02.2022

Путин в разговоре с Байденом обсудил историю отношений между Россией и США

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом напомнил о том, что в годы холодной войны СССР и США были... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T22:09

2022-02-12T22:09

2022-02-12T22:09

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом напомнил о том, что в годы холодной войны СССР и США были противниками, а в 1990-ые - друзьями, но НАТО расширялась и приблизилась к границам России, об этом во время общения с журналистами в субботу рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков."Владимир Владимирович прошелся и по истории взаимоотношений между США, НАТО и Россией – что в итоге привело к нынешней кризисной ситуации. Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками", - сказал он."А, например, в 1990-ые годы мы были вроде бы друзьями. Но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России. Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, и альянс приблизился к границам России", - сказал Ушаков.

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