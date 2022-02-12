https://ria.ru/20220212/putin-1772414838.html

В Кремле назвали Мюнхенскую речь Путина революционной

В Кремле назвали Мюнхенскую речь Путина революционной - РИА Новости, 12.02.2022

В Кремле назвали Мюнхенскую речь Путина революционной

Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем, с видением будущего, хотя тогда... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T09:04

2022-02-12T09:04

2022-02-12T10:23

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем, с видением будущего, хотя тогда никто не представлял, что к 2022 году страны скатятся к лексике времен холодной войны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, тогда в 2007 году эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности и по тем проблемам, тем вызовам, которые нам всем предстоит в более усиленном виде почувствовать и с которыми предстоит столкнуться в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе", - сказал Песков."Наверное, тогда, когда Путин, обращаясь к гостям конференции, сказал, что, учитывая, что это конференция, я могу себе позволить говорить без излишнего политеса, не отвлекаясь на дипломатические условности и округлости, смысл был такой. И тогда, конечно, мы не могли себе представить, что в 2022 году, а точнее, это началось еще пару лет раньше, мы, по сути, в риторике - дипломатической, международной - скатимся на лексику времен "холодной" войны", - добавил пресс-секретарь президента.Песков отметил, что сейчас страны говорят о напряженности, разведении сил и готовящейся агрессии, но в 2007 году это было трудно себе представить. "Именно сейчас мы говорим о напряженности, деэскалации, разведении сил, о готовящейся агрессии и так далее. Тогда в 2007 году это было трудно себе представить. Но, наверное, то, что происходит сейчас, лишний раз подчеркивает правоту президента Путина. Путин говорил о разоруженческой проблематике, и, действительно, проблема ракет малой и средней дальности - это то, с чем мы живем сейчас, и то, что еще предстоит решать и нынешнему, и, наверное, будущему поколению дипломатов", - сообщил Песков."Поэтому говорил он и об ОБСЕ тогда. И уже тогда он сказал, что практически ОБСЕ превратилось в организацию, которую используют как инструмент в руках определенного круга государств с тем, чтобы разделить страны Европы на некий круг избранных и круг тех, кого нужно подвергнуть такому упражнению как демократизаторство. Ну, разве был не прав президент Путин? Разве был не прав? Это то, что составляет, наверное, квинтэссенцию тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Поэтому вот в этом плане я бы не сказал, что оно было внешнеполитически пророчеством, но это действительно было таким очень широким видением будущего той ситуации, в которой мы находились тогда, и что подтверждается сейчас", - резюмировал Песков.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

https://ria.ru/20220210/rech-1771997056.html

https://ria.ru/20220210/rech-1771685462.html

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"Ну разве был не прав президент?" – Песков о "революционной" речи Путина в Мюнхене в 2007 году Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем, с видением будущего, хотя тогда никто не представлял, что к 2022 году страны скатятся к лексике времен холодной войны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2022-02-12T09:04 true PT2M49S

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мюнхенская конференция по безопасности