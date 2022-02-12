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Органы опеки Саратовской области проверят после покушения на ребенка
Органы опеки Саратовской области проверят после покушения на ребенка - РИА Новости, 12.02.2022
Органы опеки Саратовской области проверят после покушения на ребенка
Губернатор Саратовской области поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района после происшествия с пятилетним мальчиком,... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T14:38
2022-02-12T14:38
происшествия
энгельс
саратовская область
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района после происшествия с пятилетним мальчиком, госпитализированным с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В областном Минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии.Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери.
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происшествия, энгельс, саратовская область
14:38 12.02.2022
 
Органы опеки Саратовской области проверят после покушения на ребенка

Саратовский губернатор Радаев поручил проверить органы опеки после покушения на ребенка

© Фото : СУСК России по Саратовской областиПокушение на убийство малолетнего в городе Энгельс Саратовской области
Покушение на убийство малолетнего в городе Энгельс Саратовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Фото : СУСК России по Саратовской области
Покушение на убийство малолетнего в городе Энгельс Саратовской области
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района после происшествия с пятилетним мальчиком, госпитализированным с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В областном Минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
"Губернатор Валерий Радаев взял на личный контроль ситуацию с происшествием с несовершеннолетним ребенком в Энгельсе. Глава региона поручил министру здравоохранения Олегу Костину контролировать оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшему ребенку. Зампреду (правительства области) Роману Грибову поручено проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района", - говорится в сообщении.
Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
14:21
Бастрыкину доложат о деталях покушения на ребенка в Саратовской области
 
ПроисшествияЭнгельсСаратовская область
 
 
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