https://ria.ru/20220212/proverka-1772456782.html

Органы опеки Саратовской области проверят после покушения на ребенка

Органы опеки Саратовской области проверят после покушения на ребенка - РИА Новости, 12.02.2022

Органы опеки Саратовской области проверят после покушения на ребенка

Губернатор Саратовской области поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района после происшествия с пятилетним мальчиком,... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T14:38

2022-02-12T14:38

2022-02-12T14:38

происшествия

энгельс

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772435490_45:242:980:768_1920x0_80_0_0_b446da80553de710508ed556522a0639.jpg

САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района после происшествия с пятилетним мальчиком, госпитализированным с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В областном Минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии.Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери.

https://ria.ru/20220212/pokushenie-1772454738.html

энгельс

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, энгельс, саратовская область