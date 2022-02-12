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Кулеба и Блинкен обсудили противодействие "угрозам со стороны России"

Кулеба и Блинкен обсудили противодействие "угрозам со стороны России" - РИА Новости, 12.02.2022

Кулеба и Блинкен обсудили противодействие "угрозам со стороны России"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с Госсекретарем Энтони Блинкеном, стороны обсудили совместное противодействие... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:36

2022-02-12T01:36

2022-02-12T01:36

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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с Госсекретарем Энтони Блинкеном, стороны обсудили совместное противодействие "угрозам со стороны РФ".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220212/napadenie-1772399957.html

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