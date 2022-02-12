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Кулеба и Блинкен обсудили противодействие "угрозам со стороны России"
Кулеба и Блинкен обсудили противодействие "угрозам со стороны России" - РИА Новости, 12.02.2022
Кулеба и Блинкен обсудили противодействие "угрозам со стороны России"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с Госсекретарем Энтони Блинкеном, стороны обсудили совместное противодействие... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:36
2022-02-12T01:36
в мире
энтони блинкен
дмитрий песков
россия
киев
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с Госсекретарем Энтони Блинкеном, стороны обсудили совместное противодействие "угрозам со стороны РФ".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, энтони блинкен, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба
01:36 12.02.2022
 
Кулеба и Блинкен обсудили противодействие "угрозам со стороны России"

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Блинкеном противодействие "угрозам со стороны России"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с Госсекретарем Энтони Блинкеном, стороны обсудили совместное противодействие "угрозам со стороны РФ".
"Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи для безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", — написал Кулеба в своем Twitter.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
01:15
Агентство Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину
 
В миреЭнтони БлинкенДмитрий ПесковРоссияКиевСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Кулеба
 
 
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