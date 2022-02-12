https://ria.ru/20220212/protesty-1772492655.html

Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 12.02.2022

Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации, передает... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T18:14

2022-02-12T18:14

2022-02-12T18:43

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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации, передает корреспондент РИА Новости."Мега-демонстрация" началась на площади Хельденплац, откуда протестующие отправилась по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Движение транспорта по улице частично ограничено.Демонстранты несут плакаты с надписями "Нет обязательной вакцинации!", "Мое тело - мое решение!", скандируют различные лозунги, в том числе "Сопротивление!".Безопасность на акции обеспечивают полицейские, в небе над протестующими патрулирует полицейский вертолёт.Закон об обязательной вакцинации в Австрии от коронавируса вступил в силу 5 февраля. Закон действует для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролировать полиция, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.Это далеко не первый массовый протест против ограничительных мер и обязательной вакцинации. Почти каждую субботу венцы выходят на демонстрации, которые, за исключением немногочисленных задержаний, в целом проходят мирно.

https://ria.ru/20220212/parizh-1772472654.html

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в мире, австрия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, протесты