https://ria.ru/20220212/protest-1772515652.html

Большую часть Елисейских полей, где проходил "Конвой свободы", зачистили

Большую часть Елисейских полей, где проходил "Конвой свободы", зачистили - РИА Новости, 12.02.2022

Большую часть Елисейских полей, где проходил "Конвой свободы", зачистили

Полиция зачистила большую часть Елисейских полей в Париже, где проходила акции автомобилистов против коронавирусных ограничений, получившая название "Конвой... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T22:17

2022-02-12T22:17

2022-02-12T22:17

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ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости, Людмила Орищенко. Полиция зачистила большую часть Елисейских полей в Париже, где проходила акции автомобилистов против коронавирусных ограничений, получившая название "Конвой свободы", передает корреспондент РИА Новости.Движение восстанавливается. Магазины на Елисейских полях, закрывшиеся на время акции, вновь начали работу.Вместе с тем на главной авеню французской столицы остается большое количество нарядов полиции, которые движутся вниз по Елисейским полям - к площади Соглашения.Около 13.30-14.00 по парижскому времени (16.00 мск) на Елисейские поля въехали как минимум несколько десятков автомобилей. Водители сигналили, размахивали флагами. Спустя непродолжительное время правоохранительные органы начали применять слезоточивый газ на манифестации, которая была запрещена властями французской столицы. Это продолжалось несколько часов. Немногочисленные попытки устанавливать заграждения сразу же пресекались правоохранительные органами. При этом протестующие не оказывали особого сопротивления.Как сообщил ранее РИА Новости один из участников акции, прибывший в Париж из Биаррица, главная цель манифестации - выразить мирный протест против действующих во Франции вакцинных пропусков.Французские автомобилисты, вдохновлённые протестными акциями в Канаде, выехали в среду с юга Франции, в четверг и пятницу - из других регионов страны - в Париж, чтобы провести акцию против ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Полиция французской столицы запретила проведение манифестации, получившей название "Конвой свободы".В Париже мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы". Ранее в субботу префектура полиции сообщила о задержании 500 автомобилей в разных точках на подъезде к Парижу, а затем еще 300 транспортных средств. По последним данным, задержаны 44 человека.

https://ria.ru/20220210/frantsiya-1772093038.html

https://ria.ru/20220212/protesty-1772492655.html

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в мире, париж, франция, коронавирус covid-19, канада