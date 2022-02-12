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Церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Доме кино
Церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Доме кино - РИА Новости, 12.02.2022
Церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Доме кино
Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Большом зале Дома кино в 11 часов, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище сообщили... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:18
2022-02-12T12:18
2022-02-12T12:48
умерла зинаида кириенко
союз кинематографистов рф
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Большом зале Дома кино в 11 часов, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.Он сказал, что церемония прощания с актрисой состоится в Большом зале в Центральном доме Кинематографистов, "как обычно в 11 часов"."Вторник, Троекуровское кладбище", - добавил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.
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умерла зинаида кириенко, союз кинематографистов рф, рсфср
12:18 12.02.2022 (обновлено: 12:48 12.02.2022)
Церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Доме кино
Союз кинематографистов: церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник