https://ria.ru/20220212/proschanie-1772438509.html

Церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Доме кино

Церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Доме кино - РИА Новости, 12.02.2022

Церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Доме кино

Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Большом зале Дома кино в 11 часов, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище сообщили... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:18

2022-02-12T12:18

2022-02-12T12:48

умерла зинаида кириенко

союз кинематографистов рф

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Большом зале Дома кино в 11 часов, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.Он сказал, что церемония прощания с актрисой состоится в Большом зале в Центральном доме Кинематографистов, "как обычно в 11 часов"."Вторник, Троекуровское кладбище", - добавил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.

https://ria.ru/20220212/kirienko-1772436727.html

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умерла зинаида кириенко, союз кинематографистов рф, рсфср