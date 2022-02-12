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Антонов оценил заявление Салливана о "вторжении" России на Украину

Антонов оценил заявление Салливана о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Антонов оценил заявление Салливана о "вторжении" России на Украину

Российский посол в США Анатолий Антонов видит в заявлениях советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о "вторжении на Украину" лишь... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T04:37

2022-02-12T04:37

2022-02-12T10:42

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов видит в заявлениях советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о "вторжении на Украину" лишь стремление Вашингтона повысить градус пропагандистской кампании против Москвы. Слова дипломата приводятся на странице посольства в Facebook.Он раскритиковал утверждения западных официальных лиц о том, что Россия якобы может напасть на соседнюю страну."Комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит", — отметил посол.По словам Антонова, даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось.Накануне Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и "стягивание новых российских войск" к границе. По словам советника, США считают, что "нападение" может произойти во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине.Это заявление прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, истерика Белого дома показательна как никогда, а провокации, дезинформация и угрозы — это излюбленный метод решения Америкой собственных проблем.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

https://ria.ru/20220212/panikery-1772400296.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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