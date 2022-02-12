Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/propaganda-1772405237.html
Антонов оценил заявление Салливана о "вторжении" России на Украину
Антонов оценил заявление Салливана о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Антонов оценил заявление Салливана о "вторжении" России на Украину
Российский посол в США Анатолий Антонов видит в заявлениях советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о "вторжении на Украину" лишь... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T04:37
2022-02-12T10:42
в мире
сша
россия
украина
анатолий антонов
дмитрий песков
мария захарова
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов видит в заявлениях советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о "вторжении на Украину" лишь стремление Вашингтона повысить градус пропагандистской кампании против Москвы. Слова дипломата приводятся на странице посольства в Facebook.Он раскритиковал утверждения западных официальных лиц о том, что Россия якобы может напасть на соседнюю страну."Комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит", — отметил посол.По словам Антонова, даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось.Накануне Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и "стягивание новых российских войск" к границе. По словам советника, США считают, что "нападение" может произойти во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине.Это заявление прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, истерика Белого дома показательна как никогда, а провокации, дезинформация и угрозы — это излюбленный метод решения Америкой собственных проблем.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
https://ria.ru/20220212/panikery-1772400296.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
сша
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, анатолий антонов, дмитрий песков, мария захарова, киев, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр
04:37 12.02.2022 (обновлено: 10:42 12.02.2022)
 
Антонов оценил заявление Салливана о "вторжении" России на Украину

Посол Антонов: США стремятся повысить градус пропагандистской кампании против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов видит в заявлениях советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о "вторжении на Украину" лишь стремление Вашингтона повысить градус пропагандистской кампании против Москвы. Слова дипломата приводятся на странице посольства в Facebook.

"Ремарки Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что "агрессия" неминуема", — заявил Антонов.

Он раскритиковал утверждения западных официальных лиц о том, что Россия якобы может напасть на соседнюю страну.
"Комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит", — отметил посол.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:00
Демонизация Путина обернулась против Запада
По словам Антонова, даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось.
Накануне Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и "стягивание новых российских войск" к границе. По словам советника, США считают, что "нападение" может произойти во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине.
Это заявление прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, истерика Белого дома показательна как никогда, а провокации, дезинформация и угрозы — это излюбленный метод решения Америкой собственных проблем.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
01:22
Полянский прокомментировал заявление о скором "нападении" России на Украину
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.
На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 22:27
Спасет ли Россия Украину
 
В миреСШАРоссияУкраинаАнатолий АнтоновДмитрий ПесковМария ЗахароваКиевМинистерство обороны СШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала