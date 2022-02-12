07:10 12.02.2022 (обновлено: 15:10 12.02.2022)
На Байконуре установили на стартовый стол ракету с "Прогрессом МС-19"
Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-19" установили на стартовый стол на Байконуре
© Фото : РоскосмосРакета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" и грузами для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" и грузами для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19", установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
"Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем #ПрогрессМС19 и грузами для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31 ("Восток"). Впереди — сведение колонн обслуживания", — говорится в сообщении.
Сборку ракеты с кораблем завершили накануне.
Пуск запланирован на 7:25 мск 15 февраля. "Прогрессу МС-19" предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток.
Помимо стандартных грузов — расходных материалов системы жизнеобеспечения, средств медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, корабль привезет на Международную космическую станцию шесть малых спутников-кубсатов, которые космонавты запустят во время выхода в открытый космос. Аппараты разработаны Юго-Западным государственным университетом и предназначены для научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".
Кроме того, на орбиту доставят кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента, а также стандартные рационы питания.
Еще в числе грузов — укладки для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, большая часть которых направлена на разнообразные исследования биоорганизмов в условиях космического пространства.