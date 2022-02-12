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На Байконуре установили на стартовый стол ракету с "Прогрессом МС-19"
На Байконуре установили на стартовый стол ракету с "Прогрессом МС-19" - РИА Новости, 12.02.2022
На Байконуре установили на стартовый стол ракету с "Прогрессом МС-19"
Ракету "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19", установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T07:10
2022-02-12T15:10
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19", установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Сборку ракеты с кораблем завершили накануне.Пуск запланирован на 7:25 мск 15 февраля. "Прогрессу МС-19" предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток.Помимо стандартных грузов — расходных материалов системы жизнеобеспечения, средств медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, корабль привезет на Международную космическую станцию шесть малых спутников-кубсатов, которые космонавты запустят во время выхода в открытый космос. Аппараты разработаны Юго-Западным государственным университетом и предназначены для научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".Кроме того, на орбиту доставят кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента, а также стандартные рационы питания.Еще в числе грузов — укладки для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, большая часть которых направлена на разнообразные исследования биоорганизмов в условиях космического пространства.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, байконур (космодром), москва, россия
07:10 12.02.2022 (обновлено: 15:10 12.02.2022)
 
На Байконуре установили на стартовый стол ракету с "Прогрессом МС-19"

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-19" установили на стартовый стол на Байконуре

© Фото : РоскосмосРакета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" и грузами для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур
Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-19 и грузами для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31 (Восток) космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Фото : Роскосмос
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" и грузами для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19", установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

"Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем #ПрогрессМС19 и грузами для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31 ("Восток"). Впереди — сведение колонн обслуживания", — говорится в сообщении.

Сборку ракеты с кораблем завершили накануне.
Пуск запланирован на 7:25 мск 15 февраля. "Прогрессу МС-19" предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток.
Помимо стандартных грузов — расходных материалов системы жизнеобеспечения, средств медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, корабль привезет на Международную космическую станцию шесть малых спутников-кубсатов, которые космонавты запустят во время выхода в открытый космос. Аппараты разработаны Юго-Западным государственным университетом и предназначены для научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".
Кроме того, на орбиту доставят кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента, а также стандартные рационы питания.
Еще в числе грузов — укладки для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, большая часть которых направлена на разнообразные исследования биоорганизмов в условиях космического пространства.
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