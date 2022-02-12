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На Байконуре установили на стартовый стол ракету с "Прогрессом МС-19"

На Байконуре установили на стартовый стол ракету с "Прогрессом МС-19" - РИА Новости, 12.02.2022

На Байконуре установили на стартовый стол ракету с "Прогрессом МС-19"

Ракету "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19", установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T07:10

2022-02-12T07:10

2022-02-12T15:10

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19", установили на стартовый стол, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Сборку ракеты с кораблем завершили накануне.Пуск запланирован на 7:25 мск 15 февраля. "Прогрессу МС-19" предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток.Помимо стандартных грузов — расходных материалов системы жизнеобеспечения, средств медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, корабль привезет на Международную космическую станцию шесть малых спутников-кубсатов, которые космонавты запустят во время выхода в открытый космос. Аппараты разработаны Юго-Западным государственным университетом и предназначены для научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".Кроме того, на орбиту доставят кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента, а также стандартные рационы питания.Еще в числе грузов — укладки для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, большая часть которых направлена на разнообразные исследования биоорганизмов в условиях космического пространства.

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