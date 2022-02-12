https://ria.ru/20220212/predlozheniya-1772496916.html

Путин и Лукашенко обсудили реакцию Запада на предложения по безопасности

Путин и Лукашенко обсудили реакцию Запада на предложения по безопасности - РИА Новости, 12.02.2022

Путин и Лукашенко обсудили реакцию Запада на предложения по безопасности

Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, была рассмотрена ситуация вокруг реакции США и НАТО на предложения... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T18:53

2022-02-12T18:53

2022-02-12T20:42

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александр лукашенко

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, была рассмотрена ситуация вокруг реакции США и НАТО на предложения РФ по безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что главы государств условились о дальнейших личных контактах.В свою очередь белорусское гос агентство "Белта" сообщило, что во время состоявшегося разговора "главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров".

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, сша, нато