18:53 12.02.2022 (обновлено: 20:42 12.02.2022)
Путин и Лукашенко обсудили реакцию Запада на предложения по безопасности
Путин и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на предложения по безопасности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, была рассмотрена ситуация вокруг реакции США и НАТО на предложения РФ по безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств условились о дальнейших личных контактах.
В свою очередь белорусское гос агентство "Белта" сообщило, что во время состоявшегося разговора "главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров".
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