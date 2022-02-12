https://ria.ru/20220212/pokushenie-1772484591.html

Женщина, подозреваемая в покушении на сына в Энгельсе, признала вину

Женщина, подозреваемая в покушении на сына в Энгельсе, признала вину - РИА Новости, 12.02.2022

Женщина, подозреваемая в покушении на сына в Энгельсе, признала вину

Подозреваемая в покушении на пятилетнего сына в городе Энгельсе Саратовской области, госпитализированного с ножевыми ранениями, признала вину и раскаялась,... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:20

2022-02-12T17:20

2022-02-12T17:20

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на пятилетнего сына в городе Энгельсе Саратовской области, госпитализированного с ножевыми ранениями, признала вину и раскаялась, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома (бывшего общежития) по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. В СК отметили, что по подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре области ранее сообщили РИА Новости, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии.На видео, опубликованном на сайте СУСК, подозреваемая сидит за столом в кабинете следователя и спокойно рассказывает об обстоятельствах преступления, при этом предплечье левой руки у нее забинтовано."Да, и очень сильно раскаиваюсь", - сказала подозреваемая на вопрос следователя о том, признает ли она вину."Я его толкнула, потом взяла ножик и начала махать по нему", - пояснила она.Также на видео запечатлены кадры с места происшествия, где видно, как следователь проводит осмотр в комнате, где стоят холодильник, электрическая плита, стол, детская коляска с люлькой, кровать для взрослого, телевизор, стул и два табурета, а участок бурого цвета посреди помещения на видео размыт.

https://ria.ru/20220212/proverka-1772456782.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)