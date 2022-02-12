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В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.02.2022
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области до понедельника из-за гололедицы, следует из данных прогностической... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:10
2022-02-12T16:10
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области до понедельника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 12.00 14 февраля.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, гидрометцентр
16:10 12.02.2022
 
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве
Мужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области до понедельника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 12.00 14 февраля.
Жутко холодно и запредельно бесснежно: топ необычных московских зим
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Самая снежная зима в столице пришлась на сезон 1993-1994 годов. Декабрь и январь в тот год выдались мягкими, зато в феврале москвичам пришлось по-настоящему несладко – температура резко упала вниз. В конце месяца город накрыло мощным снегопадом, он длился несколько дней. Этой же зимой в Москве зафиксировали самые высокие сугробы за последние сто лет – их высота составила рекордные 78 сантиметров!

Кстати, до 2002 года весь снег с дорог и тротуаров города не утилизировали, а вывозили за город или сбрасывали в Москву-реку и Яузу, где он таял естественным путем. С тех пор от этой устаревшей практики отказались, и в городе организовали сеть снегосплавных пунктов. Там снег проходит очистку от природного и бытового мусора, а затем сплавляется по подземным трубопроводам и коллекторам на очистные сооружения города и лишь затем спускается в природные водоисточники.

Катание с горки во время 3-го открытого чемпионата России по снежно-ледовой скульптуре Вьюговей-94
1 из 9

Самая снежная зима в столице пришлась на сезон 1993-1994 годов. Декабрь и январь в тот год выдались мягкими, зато в феврале москвичам пришлось по-настоящему несладко – температура резко упала вниз. В конце месяца город накрыло мощным снегопадом, он длился несколько дней. Этой же зимой в Москве зафиксировали самые высокие сугробы за последние сто лет – их высота составила рекордные 78 сантиметров!

Кстати, до 2002 года весь снег с дорог и тротуаров города не утилизировали, а вывозили за город или сбрасывали в Москву-реку и Яузу, где он таял естественным путем. С тех пор от этой устаревшей практики отказались, и в городе организовали сеть снегосплавных пунктов. Там снег проходит очистку от природного и бытового мусора, а затем сплавляется по подземным трубопроводам и коллекторам на очистные сооружения города и лишь затем спускается в природные водоисточники.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Н.Минев / Перейти в фотобанк

Малоснежные зимы в последнее время – не редкость для Москвы. Относительно мягкими были зимние месяцы в 1954, 1964, 1972 и 1985 годах. В новейшей истории столицы "европейская" холодная пора была совсем недавно – в 2019-2020 годах. Высота снежного покрова в тот период составила всего 11 сантиметров, а температура оставалась достаточно комфортной для прогулок по городу и осеннего гардероба.

Несмотря на небольшое количество осадков, коммунальные службы города, как и всегда, проводили регламентные работы по уборке города: чистили улицы, тротуары, пешеходные зоны, крыши жилых домов. Во избежание образования наледи при перепадах температур по дорожному покрытию распределяли противогололедные материалы, а собранный с улиц снег утилизировали на снегосплавных пунктах.

Площадь Пушкина (Москва). Фотовыставка АПН-64
2 из 9

Малоснежные зимы в последнее время – не редкость для Москвы. Относительно мягкими были зимние месяцы в 1954, 1964, 1972 и 1985 годах. В новейшей истории столицы "европейская" холодная пора была совсем недавно – в 2019-2020 годах. Высота снежного покрова в тот период составила всего 11 сантиметров, а температура оставалась достаточно комфортной для прогулок по городу и осеннего гардероба.

Несмотря на небольшое количество осадков, коммунальные службы города, как и всегда, проводили регламентные работы по уборке города: чистили улицы, тротуары, пешеходные зоны, крыши жилых домов. Во избежание образования наледи при перепадах температур по дорожному покрытию распределяли противогололедные материалы, а собранный с улиц снег утилизировали на снегосплавных пунктах.

© РИА Новости / Н.Минев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Самая "мокрая" зима в Москве зафиксирована в 2010-2011 годах. Перед Новым годом в столице в течение двух суток шли обильные осадки: дождь, морось, мокрый снег. Ту зиму нередко называют "самой разрушительной", так как из-за аномального ледяного дождя пострадали линии электропередач, а в аэропортах отменили или перенесли множество рейсов. Устранение последствий непогоды заняло у городских служб определенное время, однако вскоре город снова зажил привычной жизнью.

Улица Листьева после ледяного дождя. 2010 год
3 из 9

Самая "мокрая" зима в Москве зафиксирована в 2010-2011 годах. Перед Новым годом в столице в течение двух суток шли обильные осадки: дождь, морось, мокрый снег. Ту зиму нередко называют "самой разрушительной", так как из-за аномального ледяного дождя пострадали линии электропередач, а в аэропортах отменили или перенесли множество рейсов. Устранение последствий непогоды заняло у городских служб определенное время, однако вскоре город снова зажил привычной жизнью.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

По-настоящему суровые и холодные зимы возвращаются в Москву с завидной регулярностью. "Сибирские морозы" стояли в столице в 1940 году (температура составила -42 градуса по Цельсию), тогда же пострадали самые морозостойкие яблони в саду Института плодоводства имени Мичурина и дубы с кленами в подмосковных лесах.

Отличились зимы в 2003, 2006, 2010 и 2011 году – средняя температура в холодные сезоны тех лет была значительно ниже средних показателей, в школах отменяли уроки, а москвичи учились кутаться в несколько слоев теплой одежды, чтобы не получить обморожение.

Зима в Москве. 2010 год
4 из 9

По-настоящему суровые и холодные зимы возвращаются в Москву с завидной регулярностью. "Сибирские морозы" стояли в столице в 1940 году (температура составила -42 градуса по Цельсию), тогда же пострадали самые морозостойкие яблони в саду Института плодоводства имени Мичурина и дубы с кленами в подмосковных лесах.

Отличились зимы в 2003, 2006, 2010 и 2011 году – средняя температура в холодные сезоны тех лет была значительно ниже средних показателей, в школах отменяли уроки, а москвичи учились кутаться в несколько слоев теплой одежды, чтобы не получить обморожение.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Теплая зима выдалась в Москве в 1960 году – в декабре горожане стали свидетелями целых 26 оттепельных дней, когда температура держалась на отметке плюс 0,1 градуса. Февраль того года вошел в десятку самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений.

В 2008 году был установлен максимальный температурный рекорд. В декабре погода радовала москвичей плюсовой температурой – 9,6 градуса по Цельсию. А в 2020 году теплая погода была зафиксирована в феврале – плюс 6 градусов.

Молодой человек отдыхает в парке Дружбы в Москве
5 из 9

Теплая зима выдалась в Москве в 1960 году – в декабре горожане стали свидетелями целых 26 оттепельных дней, когда температура держалась на отметке плюс 0,1 градуса. Февраль того года вошел в десятку самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений.

В 2008 году был установлен максимальный температурный рекорд. В декабре погода радовала москвичей плюсовой температурой – 9,6 градуса по Цельсию. А в 2020 году теплая погода была зафиксирована в феврале – плюс 6 градусов.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Самым ранним стартом зимы в Москве стал октябрь 2016 года. Первый снег выпал на городские улицы 27 числа, в течение пары дней образовался устойчивый снежный покров. В ноябре снег выпадал в течение 20 дней, то есть большую часть месяца.

Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве. 2016 год
6 из 9

Самым ранним стартом зимы в Москве стал октябрь 2016 года. Первый снег выпал на городские улицы 27 числа, в течение пары дней образовался устойчивый снежный покров. В ноябре снег выпадал в течение 20 дней, то есть большую часть месяца.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Этой зимой максимальные снежные показатели пришлись на ночь с 17 на 18 января. Столицу накрыл сильный и продолжительный снегопад, а Москва оказалась в центре циклонической воронки. Высота снежного покрова составила порядка 40 сантиметров за сутки. Городские коммунальные службы бросили на борьбу со снегом все резервы: снегоуборочную спецтехнику, бригады ручного труда, оперативно работали специалисты на снегосплавных пунктах.

Снегоуборочная техника убирает снег у Триумфальной арки в Москве
7 из 9

Этой зимой максимальные снежные показатели пришлись на ночь с 17 на 18 января. Столицу накрыл сильный и продолжительный снегопад, а Москва оказалась в центре циклонической воронки. Высота снежного покрова составила порядка 40 сантиметров за сутки. Городские коммунальные службы бросили на борьбу со снегом все резервы: снегоуборочную спецтехнику, бригады ручного труда, оперативно работали специалисты на снегосплавных пунктах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В случае аномальных погодных условий и обильных снегопадов специалисты служб комплекса городского хозяйства переводят уборочные бригады и спецтехнику на усиленный режим работы. Уборка снега в Москве ведется круглосуточно, дополнительно диспетчерские пункты и профильные сайты (такие как "Наш город") принимают и обрабатывают заявки горожан на очистку. На многополосных трассах и магистралях работают крупногабаритные снегоуборочные машины, в общественных зонах и пешеходных пространствах – малогабаритная спецтехника, которая не мешает проходу горожан.

Уборка снега на Красной площади в Москве
8 из 9

В случае аномальных погодных условий и обильных снегопадов специалисты служб комплекса городского хозяйства переводят уборочные бригады и спецтехнику на усиленный режим работы. Уборка снега в Москве ведется круглосуточно, дополнительно диспетчерские пункты и профильные сайты (такие как "Наш город") принимают и обрабатывают заявки горожан на очистку. На многополосных трассах и магистралях работают крупногабаритные снегоуборочные машины, в общественных зонах и пешеходных пространствах – малогабаритная спецтехника, которая не мешает проходу горожан.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В течение всего зимнего сезона городские коммунальные службы регулярно отслеживают прогноз погоды в столице, выстраивая свою работу в соответствии с ожидаемыми осадками. Получая предупреждение о грядущем снегопаде, московские коммунальщики заблаговременно готовят парк уборочной спецтехники, распределяют бригады ручного труда по участкам с высокой проходимостью, обеспечивают необходимый объем противогололедных материалов для обработки дорожного полотна и тротуаров. Снег убирают строго по установленному регламенту, в котором, в частности, прописаны четкие сроки очистки, которые зависят от количества выпавших осадков и от категории улицы. Так, например, загруженные многополосные трассы (например, Кутузовский проспект или Новый Арбат) всегда чистят в первую очередь, чтобы избежать транспортного коллапса.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на Поклонной горе во время снегопада в Москве
9 из 9

В течение всего зимнего сезона городские коммунальные службы регулярно отслеживают прогноз погоды в столице, выстраивая свою работу в соответствии с ожидаемыми осадками. Получая предупреждение о грядущем снегопаде, московские коммунальщики заблаговременно готовят парк уборочной спецтехники, распределяют бригады ручного труда по участкам с высокой проходимостью, обеспечивают необходимый объем противогололедных материалов для обработки дорожного полотна и тротуаров. Снег убирают строго по установленному регламенту, в котором, в частности, прописаны четкие сроки очистки, которые зависят от количества выпавших осадков и от категории улицы. Так, например, загруженные многополосные трассы (например, Кутузовский проспект или Новый Арбат) всегда чистят в первую очередь, чтобы избежать транспортного коллапса.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Самая снежная зима в столице пришлась на сезон 1993-1994 годов. Декабрь и январь в тот год выдались мягкими, зато в феврале москвичам пришлось по-настоящему несладко – температура резко упала вниз. В конце месяца город накрыло мощным снегопадом, он длился несколько дней. Этой же зимой в Москве зафиксировали самые высокие сугробы за последние сто лет – их высота составила рекордные 78 сантиметров!

Кстати, до 2002 года весь снег с дорог и тротуаров города не утилизировали, а вывозили за город или сбрасывали в Москву-реку и Яузу, где он таял естественным путем. С тех пор от этой устаревшей практики отказались, и в городе организовали сеть снегосплавных пунктов. Там снег проходит очистку от природного и бытового мусора, а затем сплавляется по подземным трубопроводам и коллекторам на очистные сооружения города и лишь затем спускается в природные водоисточники.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 9

Малоснежные зимы в последнее время – не редкость для Москвы. Относительно мягкими были зимние месяцы в 1954, 1964, 1972 и 1985 годах. В новейшей истории столицы "европейская" холодная пора была совсем недавно – в 2019-2020 годах. Высота снежного покрова в тот период составила всего 11 сантиметров, а температура оставалась достаточно комфортной для прогулок по городу и осеннего гардероба.

Несмотря на небольшое количество осадков, коммунальные службы города, как и всегда, проводили регламентные работы по уборке города: чистили улицы, тротуары, пешеходные зоны, крыши жилых домов. Во избежание образования наледи при перепадах температур по дорожному покрытию распределяли противогололедные материалы, а собранный с улиц снег утилизировали на снегосплавных пунктах.

© РИА Новости / Н.Минев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Самая "мокрая" зима в Москве зафиксирована в 2010-2011 годах. Перед Новым годом в столице в течение двух суток шли обильные осадки: дождь, морось, мокрый снег. Ту зиму нередко называют "самой разрушительной", так как из-за аномального ледяного дождя пострадали линии электропередач, а в аэропортах отменили или перенесли множество рейсов. Устранение последствий непогоды заняло у городских служб определенное время, однако вскоре город снова зажил привычной жизнью.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 9

По-настоящему суровые и холодные зимы возвращаются в Москву с завидной регулярностью. "Сибирские морозы" стояли в столице в 1940 году (температура составила -42 градуса по Цельсию), тогда же пострадали самые морозостойкие яблони в саду Института плодоводства имени Мичурина и дубы с кленами в подмосковных лесах.

Отличились зимы в 2003, 2006, 2010 и 2011 году – средняя температура в холодные сезоны тех лет была значительно ниже средних показателей, в школах отменяли уроки, а москвичи учились кутаться в несколько слоев теплой одежды, чтобы не получить обморожение.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Теплая зима выдалась в Москве в 1960 году – в декабре горожане стали свидетелями целых 26 оттепельных дней, когда температура держалась на отметке плюс 0,1 градуса. Февраль того года вошел в десятку самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений.

В 2008 году был установлен максимальный температурный рекорд. В декабре погода радовала москвичей плюсовой температурой – 9,6 градуса по Цельсию. А в 2020 году теплая погода была зафиксирована в феврале – плюс 6 градусов.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 9

Самым ранним стартом зимы в Москве стал октябрь 2016 года. Первый снег выпал на городские улицы 27 числа, в течение пары дней образовался устойчивый снежный покров. В ноябре снег выпадал в течение 20 дней, то есть большую часть месяца.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 9

Этой зимой максимальные снежные показатели пришлись на ночь с 17 на 18 января. Столицу накрыл сильный и продолжительный снегопад, а Москва оказалась в центре циклонической воронки. Высота снежного покрова составила порядка 40 сантиметров за сутки. Городские коммунальные службы бросили на борьбу со снегом все резервы: снегоуборочную спецтехнику, бригады ручного труда, оперативно работали специалисты на снегосплавных пунктах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 9

В случае аномальных погодных условий и обильных снегопадов специалисты служб комплекса городского хозяйства переводят уборочные бригады и спецтехнику на усиленный режим работы. Уборка снега в Москве ведется круглосуточно, дополнительно диспетчерские пункты и профильные сайты (такие как "Наш город") принимают и обрабатывают заявки горожан на очистку. На многополосных трассах и магистралях работают крупногабаритные снегоуборочные машины, в общественных зонах и пешеходных пространствах – малогабаритная спецтехника, которая не мешает проходу горожан.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 9

В течение всего зимнего сезона городские коммунальные службы регулярно отслеживают прогноз погоды в столице, выстраивая свою работу в соответствии с ожидаемыми осадками. Получая предупреждение о грядущем снегопаде, московские коммунальщики заблаговременно готовят парк уборочной спецтехники, распределяют бригады ручного труда по участкам с высокой проходимостью, обеспечивают необходимый объем противогололедных материалов для обработки дорожного полотна и тротуаров. Снег убирают строго по установленному регламенту, в котором, в частности, прописаны четкие сроки очистки, которые зависят от количества выпавших осадков и от категории улицы. Так, например, загруженные многополосные трассы (например, Кутузовский проспект или Новый Арбат) всегда чистят в первую очередь, чтобы избежать транспортного коллапса.

© РИА Новости / Антон Денисов
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