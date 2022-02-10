Жутко холодно и запредельно бесснежно: топ необычных московских зим
Самая снежная зима в столице пришлась на сезон 1993-1994 годов. Декабрь и январь в тот год выдались мягкими, зато в феврале москвичам пришлось по-настоящему несладко – температура резко упала вниз. В конце месяца город накрыло мощным снегопадом, он длился несколько дней. Этой же зимой в Москве зафиксировали самые высокие сугробы за последние сто лет – их высота составила рекордные 78 сантиметров!
Кстати, до 2002 года весь снег с дорог и тротуаров города не утилизировали, а вывозили за город или сбрасывали в Москву-реку и Яузу, где он таял естественным путем. С тех пор от этой устаревшей практики отказались, и в городе организовали сеть снегосплавных пунктов. Там снег проходит очистку от природного и бытового мусора, а затем сплавляется по подземным трубопроводам и коллекторам на очистные сооружения города и лишь затем спускается в природные водоисточники.
Самая снежная зима в столице пришлась на сезон 1993-1994 годов. Декабрь и январь в тот год выдались мягкими, зато в феврале москвичам пришлось по-настоящему несладко – температура резко упала вниз. В конце месяца город накрыло мощным снегопадом, он длился несколько дней. Этой же зимой в Москве зафиксировали самые высокие сугробы за последние сто лет – их высота составила рекордные 78 сантиметров!
Кстати, до 2002 года весь снег с дорог и тротуаров города не утилизировали, а вывозили за город или сбрасывали в Москву-реку и Яузу, где он таял естественным путем. С тех пор от этой устаревшей практики отказались, и в городе организовали сеть снегосплавных пунктов. Там снег проходит очистку от природного и бытового мусора, а затем сплавляется по подземным трубопроводам и коллекторам на очистные сооружения города и лишь затем спускается в природные водоисточники.
Малоснежные зимы в последнее время – не редкость для Москвы. Относительно мягкими были зимние месяцы в 1954, 1964, 1972 и 1985 годах. В новейшей истории столицы "европейская" холодная пора была совсем недавно – в 2019-2020 годах. Высота снежного покрова в тот период составила всего 11 сантиметров, а температура оставалась достаточно комфортной для прогулок по городу и осеннего гардероба.
Несмотря на небольшое количество осадков, коммунальные службы города, как и всегда, проводили регламентные работы по уборке города: чистили улицы, тротуары, пешеходные зоны, крыши жилых домов. Во избежание образования наледи при перепадах температур по дорожному покрытию распределяли противогололедные материалы, а собранный с улиц снег утилизировали на снегосплавных пунктах.
Малоснежные зимы в последнее время – не редкость для Москвы. Относительно мягкими были зимние месяцы в 1954, 1964, 1972 и 1985 годах. В новейшей истории столицы "европейская" холодная пора была совсем недавно – в 2019-2020 годах. Высота снежного покрова в тот период составила всего 11 сантиметров, а температура оставалась достаточно комфортной для прогулок по городу и осеннего гардероба.
Несмотря на небольшое количество осадков, коммунальные службы города, как и всегда, проводили регламентные работы по уборке города: чистили улицы, тротуары, пешеходные зоны, крыши жилых домов. Во избежание образования наледи при перепадах температур по дорожному покрытию распределяли противогололедные материалы, а собранный с улиц снег утилизировали на снегосплавных пунктах.
Самая "мокрая" зима в Москве зафиксирована в 2010-2011 годах. Перед Новым годом в столице в течение двух суток шли обильные осадки: дождь, морось, мокрый снег. Ту зиму нередко называют "самой разрушительной", так как из-за аномального ледяного дождя пострадали линии электропередач, а в аэропортах отменили или перенесли множество рейсов. Устранение последствий непогоды заняло у городских служб определенное время, однако вскоре город снова зажил привычной жизнью.
Самая "мокрая" зима в Москве зафиксирована в 2010-2011 годах. Перед Новым годом в столице в течение двух суток шли обильные осадки: дождь, морось, мокрый снег. Ту зиму нередко называют "самой разрушительной", так как из-за аномального ледяного дождя пострадали линии электропередач, а в аэропортах отменили или перенесли множество рейсов. Устранение последствий непогоды заняло у городских служб определенное время, однако вскоре город снова зажил привычной жизнью.
По-настоящему суровые и холодные зимы возвращаются в Москву с завидной регулярностью. "Сибирские морозы" стояли в столице в 1940 году (температура составила -42 градуса по Цельсию), тогда же пострадали самые морозостойкие яблони в саду Института плодоводства имени Мичурина и дубы с кленами в подмосковных лесах.
Отличились зимы в 2003, 2006, 2010 и 2011 году – средняя температура в холодные сезоны тех лет была значительно ниже средних показателей, в школах отменяли уроки, а москвичи учились кутаться в несколько слоев теплой одежды, чтобы не получить обморожение.
По-настоящему суровые и холодные зимы возвращаются в Москву с завидной регулярностью. "Сибирские морозы" стояли в столице в 1940 году (температура составила -42 градуса по Цельсию), тогда же пострадали самые морозостойкие яблони в саду Института плодоводства имени Мичурина и дубы с кленами в подмосковных лесах.
Отличились зимы в 2003, 2006, 2010 и 2011 году – средняя температура в холодные сезоны тех лет была значительно ниже средних показателей, в школах отменяли уроки, а москвичи учились кутаться в несколько слоев теплой одежды, чтобы не получить обморожение.
Теплая зима выдалась в Москве в 1960 году – в декабре горожане стали свидетелями целых 26 оттепельных дней, когда температура держалась на отметке плюс 0,1 градуса. Февраль того года вошел в десятку самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений.
В 2008 году был установлен максимальный температурный рекорд. В декабре погода радовала москвичей плюсовой температурой – 9,6 градуса по Цельсию. А в 2020 году теплая погода была зафиксирована в феврале – плюс 6 градусов.
Теплая зима выдалась в Москве в 1960 году – в декабре горожане стали свидетелями целых 26 оттепельных дней, когда температура держалась на отметке плюс 0,1 градуса. Февраль того года вошел в десятку самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений.
В 2008 году был установлен максимальный температурный рекорд. В декабре погода радовала москвичей плюсовой температурой – 9,6 градуса по Цельсию. А в 2020 году теплая погода была зафиксирована в феврале – плюс 6 градусов.
Самым ранним стартом зимы в Москве стал октябрь 2016 года. Первый снег выпал на городские улицы 27 числа, в течение пары дней образовался устойчивый снежный покров. В ноябре снег выпадал в течение 20 дней, то есть большую часть месяца.
Самым ранним стартом зимы в Москве стал октябрь 2016 года. Первый снег выпал на городские улицы 27 числа, в течение пары дней образовался устойчивый снежный покров. В ноябре снег выпадал в течение 20 дней, то есть большую часть месяца.
Этой зимой максимальные снежные показатели пришлись на ночь с 17 на 18 января. Столицу накрыл сильный и продолжительный снегопад, а Москва оказалась в центре циклонической воронки. Высота снежного покрова составила порядка 40 сантиметров за сутки. Городские коммунальные службы бросили на борьбу со снегом все резервы: снегоуборочную спецтехнику, бригады ручного труда, оперативно работали специалисты на снегосплавных пунктах.
Этой зимой максимальные снежные показатели пришлись на ночь с 17 на 18 января. Столицу накрыл сильный и продолжительный снегопад, а Москва оказалась в центре циклонической воронки. Высота снежного покрова составила порядка 40 сантиметров за сутки. Городские коммунальные службы бросили на борьбу со снегом все резервы: снегоуборочную спецтехнику, бригады ручного труда, оперативно работали специалисты на снегосплавных пунктах.
В случае аномальных погодных условий и обильных снегопадов специалисты служб комплекса городского хозяйства переводят уборочные бригады и спецтехнику на усиленный режим работы. Уборка снега в Москве ведется круглосуточно, дополнительно диспетчерские пункты и профильные сайты (такие как "Наш город") принимают и обрабатывают заявки горожан на очистку. На многополосных трассах и магистралях работают крупногабаритные снегоуборочные машины, в общественных зонах и пешеходных пространствах – малогабаритная спецтехника, которая не мешает проходу горожан.
В случае аномальных погодных условий и обильных снегопадов специалисты служб комплекса городского хозяйства переводят уборочные бригады и спецтехнику на усиленный режим работы. Уборка снега в Москве ведется круглосуточно, дополнительно диспетчерские пункты и профильные сайты (такие как "Наш город") принимают и обрабатывают заявки горожан на очистку. На многополосных трассах и магистралях работают крупногабаритные снегоуборочные машины, в общественных зонах и пешеходных пространствах – малогабаритная спецтехника, которая не мешает проходу горожан.
В течение всего зимнего сезона городские коммунальные службы регулярно отслеживают прогноз погоды в столице, выстраивая свою работу в соответствии с ожидаемыми осадками. Получая предупреждение о грядущем снегопаде, московские коммунальщики заблаговременно готовят парк уборочной спецтехники, распределяют бригады ручного труда по участкам с высокой проходимостью, обеспечивают необходимый объем противогололедных материалов для обработки дорожного полотна и тротуаров. Снег убирают строго по установленному регламенту, в котором, в частности, прописаны четкие сроки очистки, которые зависят от количества выпавших осадков и от категории улицы. Так, например, загруженные многополосные трассы (например, Кутузовский проспект или Новый Арбат) всегда чистят в первую очередь, чтобы избежать транспортного коллапса.
В течение всего зимнего сезона городские коммунальные службы регулярно отслеживают прогноз погоды в столице, выстраивая свою работу в соответствии с ожидаемыми осадками. Получая предупреждение о грядущем снегопаде, московские коммунальщики заблаговременно готовят парк уборочной спецтехники, распределяют бригады ручного труда по участкам с высокой проходимостью, обеспечивают необходимый объем противогололедных материалов для обработки дорожного полотна и тротуаров. Снег убирают строго по установленному регламенту, в котором, в частности, прописаны четкие сроки очистки, которые зависят от количества выпавших осадков и от категории улицы. Так, например, загруженные многополосные трассы (например, Кутузовский проспект или Новый Арбат) всегда чистят в первую очередь, чтобы избежать транспортного коллапса.