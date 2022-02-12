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В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий - РИА Новости, 12.02.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге с вечера субботы из-за ожидаемого ветра и... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T14:43
2022-02-12T14:43
общество
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге с вечера субботы из-за ожидаемого ветра и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и налипания мокрого снега", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность следует проявлять пешеходам.
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общество, санкт-петербург, погода
14:43 12.02.2022
 
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий

"Желтый" уровень опасности объявили в Петербурге из-за ожидаемого ветра и мокрого снега

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге с вечера субботы из-за ожидаемого ветра и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и налипания мокрого снега", - говорится в сообщении.
Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность следует проявлять пешеходам.
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