https://ria.ru/20220212/pogoda-1772457305.html

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий - РИА Новости, 12.02.2022

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий

"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге с вечера субботы из-за ожидаемого ветра и... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T14:43

2022-02-12T14:43

2022-02-12T14:43

общество

санкт-петербург

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге с вечера субботы из-за ожидаемого ветра и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и налипания мокрого снега", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность следует проявлять пешеходам.

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общество, санкт-петербург, погода