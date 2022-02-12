https://ria.ru/20220212/pogoda-1772457305.html
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий - РИА Новости, 12.02.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге с вечера субботы из-за ожидаемого ветра и... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T14:43
2022-02-12T14:43
2022-02-12T14:43
общество
санкт-петербург
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592127596_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_d1ed9d44ea77cd98a011770768c9e4bf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге с вечера субботы из-за ожидаемого ветра и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и налипания мокрого снега", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность следует проявлять пешеходам.
https://ria.ru/20220212/pogoda-1772399220.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592127596_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_6ea89562411a1e403e36397258575d8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, погода
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий
"Желтый" уровень опасности объявили в Петербурге из-за ожидаемого ветра и мокрого снега