https://ria.ru/20220212/podlodka-1772515447.html

По линии Минобороны предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой

По линии Минобороны предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой - РИА Новости, 12.02.2022

По линии Минобороны предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой

По линии Министерства обороны России предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой США, но в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T22:13

2022-02-12T22:13

2022-02-12T22:42

в мире

сша

инцидент с американской подлодкой у острова уруп

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По линии Министерства обороны России предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой США, но в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена тема не поднималась, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Министерство обороны РФ в субботу вручило ноту протеста военному атташе США в связи с нарушением американской подводной лодкой границы российских территориальных вод.Российские военные сообщили, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. Фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и субмарина "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".

https://ria.ru/20220212/podlodka-1772509214.html

сша

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в мире, сша, инцидент с американской подлодкой у острова уруп, россия