https://ria.ru/20220212/podlodka-1772515447.html
По линии Минобороны предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой
По линии Минобороны предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой - РИА Новости, 12.02.2022
По линии Минобороны предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой
По линии Министерства обороны России предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой США, но в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T22:13
2022-02-12T22:13
2022-02-12T22:42
в мире
сша
инцидент с американской подлодкой у острова уруп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772495586_0:481:2560:1921_1920x0_80_0_0_6a7b101a2920d4e24a9d7cc08a850e99.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По линии Министерства обороны России предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой США, но в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена тема не поднималась, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Министерство обороны РФ в субботу вручило ноту протеста военному атташе США в связи с нарушением американской подводной лодкой границы российских территориальных вод.Российские военные сообщили, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. Фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и субмарина "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".
https://ria.ru/20220212/podlodka-1772509214.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772495586_0:128:2560:2048_1920x0_80_0_0_6cd6a7cb38b3c63e0360c78b8ab7fd06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, инцидент с американской подлодкой у острова уруп, россия
22:13 12.02.2022 (обновлено: 22:42 12.02.2022)
По линии Минобороны предпринимаются демарши из-за инцидента с подлодкой
По линии Минобороны предпринимаются демарши из-за инцидента с американской подлодкой