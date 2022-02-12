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Белый дом отказался сообщить, обсуждали ли Путин и Байден ЧП с подлодкой
Белый дом отказался сообщить, обсуждали ли Путин и Байден ЧП с подлодкой - РИА Новости, 12.02.2022
Белый дом отказался сообщить, обсуждали ли Путин и Байден ЧП с подлодкой
Высокопоставленный представитель Белого дома отказался сообщить журналистам, обсуждался ли инцидент с американской подводной лодкой в российских водах в... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T21:16
2022-02-12T21:16
2022-02-12T21:26
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома отказался сообщить журналистам, обсуждался ли инцидент с американской подводной лодкой в российских водах в телефонном разговоре президентов Джо Байдена и Владимира Путина.Министерство обороны РФ в субботу вручило ноту протеста военному атташе США в связи с нарушением американской подводной лодкой границы российских территориальных вод.Российские военные сообщили, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. Фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и субмарина "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".
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21:16 12.02.2022 (обновлено: 21:26 12.02.2022)
Белый дом отказался сообщить, обсуждали ли Путин и Байден ЧП с подлодкой
Белый дом отказался сообщить, обсуждали ли Путин и Байден инцидент с американской подлодкой