https://ria.ru/20220212/podlodka-1772509214.html

США нагло вторглись в российские воды. У американцев открылись глаза

"Им еще повезло". Что говорят иностранцы о подлодке США в российских водах - РИА Новости, 12.02.2022

США нагло вторглись в российские воды. У американцев открылись глаза

Иностранных пользователей соцсети Twitter возмутила информация о заходе подлодки ВМС США в российские территориальные воды в районе Курил, где проходили... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T21:00

2022-02-12T21:00

2022-02-12T22:08

в мире

россия

сша

тихоокеанский флот вмф россии

курильские острова

инцидент с американской подлодкой у острова уруп

соцсети

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Иностранных пользователей соцсети Twitter возмутила информация о заходе подлодки ВМС США в российские территориальные воды в районе Курил, где проходили плановые учения сил Тихоокеанского флота."Американская подводная лодка вторглась в российские воды в момент обострения геополитической напряженности", — констатировал в своем блоге военный аналитик Мрак Слебода, переехавший из США в Россию."Это уже настоящая провокация. Как вы думаете, это такая тактика ведения переговоров, или они просто выпендриваются, чтобы показать себя жесткими для своей домашней аудитории?" — порассуждали в комментариях к публикации."США явно что-то задумали", — забеспокоился один из пользователей."Они тут пытаются очередной Вьетнам затеять?" — возмутился другой."Повезло, что они еще легко отделались", — отметил читатель."Какой сюрприз. Эта страна <…> все ищет новый конфликт, чтоб в него ввязаться, и почти маниакально желает новой войны", — добавили в комментариях."Старую собаку новым трюкам не научишь", — заключила пользовательница.Сегодня Минобороны сообщило, что в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены специальные средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.Представителя аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны, ему вручили ноту. Россия расценила эту провокацию как грубое нарушение норм международного права.

https://ria.ru/20220212/agressor-1772435035.html

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

россия

сша

курильские острова

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в мире, россия, сша, тихоокеанский флот вмф россии, курильские острова, инцидент с американской подлодкой у острова уруп, соцсети