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Минобороны: действия подлодки США угрожали национальной безопасности России
Минобороны: действия подлодки США угрожали национальной безопасности России - РИА Новости, 12.02.2022
Минобороны: действия подлодки США угрожали национальной безопасности России
В Минобороны РФ заявили, что представителю Минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T19:55
2022-02-12T20:55
в мире
инцидент с американской подлодкой у острова уруп
сша
россия
военно-морские силы сша
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Минобороны РФ заявили, что представителю Минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.Там подчеркнули, что "Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации".Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
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в мире, инцидент с американской подлодкой у острова уруп, сша, россия, военно-морские силы сша, тихоокеанский флот вмф россии
19:55 12.02.2022 (обновлено: 20:55 12.02.2022)
 
Минобороны: действия подлодки США угрожали национальной безопасности России

Минобороны: провокационные действия подлодки США угрожали национальной безопасности России

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Electric Boat / Американская подводная лодка "USS Mississippi" типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка USS Mississippi типа Вирджиния - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Electric Boat /
Американская подводная лодка "USS Mississippi" типа "Вирджиния"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Минобороны РФ заявили, что представителю Минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
"Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем", - сказали в министерстве.
Там подчеркнули, что "Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации".
Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
Американская подводная лодка типа Вирджиния - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
Вчера, 19:46
Минобороны вручило ноту военному атташе США после ситуации с подлодкой
 
В миреИнцидент с американской подлодкой у острова УрупСШАРоссияВоенно-морские силы СШАТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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