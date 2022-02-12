19:55 12.02.2022 (обновлено: 20:55 12.02.2022)
Минобороны: действия подлодки США угрожали национальной безопасности России
Минобороны: провокационные действия подлодки США угрожали национальной безопасности России
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Electric Boat / Американская подводная лодка "USS Mississippi" типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка "USS Mississippi" типа "Вирджиния"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Минобороны РФ заявили, что представителю Минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
"Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем", - сказали в министерстве.
Там подчеркнули, что "Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации".
Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.