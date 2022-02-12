https://ria.ru/20220212/podlodka-1772503369.html

Минобороны: действия подлодки США угрожали национальной безопасности России

Минобороны: действия подлодки США угрожали национальной безопасности России - РИА Новости, 12.02.2022

Минобороны: действия подлодки США угрожали национальной безопасности России

В Минобороны РФ заявили, что представителю Минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T19:55

2022-02-12T19:55

2022-02-12T20:55

в мире

инцидент с американской подлодкой у острова уруп

сша

россия

военно-морские силы сша

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Минобороны РФ заявили, что представителю Минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.Там подчеркнули, что "Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации".Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

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в мире, инцидент с американской подлодкой у острова уруп, сша, россия, военно-морские силы сша, тихоокеанский флот вмф россии