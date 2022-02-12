https://ria.ru/20220212/podlodka-1772493860.html
Против вошедшей в российские воды подлодки ВМС США применили спецсредства
Против вошедшей в российские воды подлодки ВМС США применили спецсредства - РИА Новости, 13.02.2022
Против вошедшей в российские воды подлодки ВМС США применили спецсредства
Американская подводная лодка вошла в российские территориальные воды в районе Курил, против нее применили специальные средства, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-12T18:23
2022-02-12T18:23
2022-02-13T02:46
сша
россия
курильские острова
тихоокеанский флот вмф россии
военно-морские силы сша
инцидент с американской подлодкой у острова уруп
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американская подводная лодка вошла в российские территориальные воды в районе Курил, против нее применили специальные средства, сообщило Министерство обороны.Экипажу субмарины на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!" Иностранный военный корабль проигнорировал требование."В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", — говорится в сообщении.Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает учения и контролирует подводную среду для предотвращения нарушения государственной границы.В связи с инцидентом представителя аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны, ему вручили ноту.Подчеркивается, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.Там отметили, что российская сторона "оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.Пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес отрицает, американская подлодка заходила в территориальные воды России.
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
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сша, россия, курильские острова, тихоокеанский флот вмф россии, военно-морские силы сша, инцидент с американской подлодкой у острова уруп
18:23 12.02.2022 (обновлено: 02:46 13.02.2022)
Против вошедшей в российские воды подлодки ВМС США применили спецсредства
Минобороны обнаружило возле острова Уруп американскую подлодку типа "Вирджиния"
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американская подводная лодка вошла в российские территориальные воды в районе Курил, против нее применили специальные средства, сообщило Министерство обороны.
"Двенадцатого февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации
в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США
типа "Вирджиния", — рассказали в ведомстве.
Экипажу субмарины на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!"
Иностранный военный корабль проигнорировал требование.
"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота
"Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", — говорится в сообщении.
Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает учения и контролирует подводную среду для предотвращения нарушения государственной границы.
В связи с инцидентом представителя аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны, ему вручили ноту.
Подчеркивается, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
"Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем", — добавили в министерстве.
Там отметили, что российская сторона "оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.
Пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес отрицает, американская подлодка заходила в территориальные воды России.