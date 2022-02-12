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https://ria.ru/20220212/peskov-1772438279.html
Если бы не эйфория Запада, в Европе было бы безопасно, считает Песков
Если бы не эйфория Запада, в Европе было бы безопасно, считает Песков - РИА Новости, 12.02.2022
Если бы не эйфория Запада, в Европе было бы безопасно, считает Песков
Если бы последние 15 лет Запад не находится бы в эйфории от мыслей о возможности подмять Россию под себя, Европа сейчас была бы более стабильная, предсказуемая... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:15
2022-02-12T12:16
россия
мюнхенская конференция по безопасности
нато
сша
мюнхен
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Если бы последние 15 лет Запад не находится бы в эйфории от мыслей о возможности подмять Россию под себя, Европа сейчас была бы более стабильная, предсказуемая и безопасная, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Если бы Запад не находился в этой эйфории и эйфории будущей возможности подмять Россию под себя, думаю, что тогда все могло бы получиться по-другому. И сейчас Европа – наш общий дом - была бы более стабильная, более предсказуемая и безопасная", - сказал Песков в ответ на вопрос, не считает ли он, что время, прошедшее после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, стало временем упущенных возможностей.Отвечая на вопрос, не назрела ли необходимость президенту выступить с какой-то новой речью и обновить позиции России, Песков ответил, что тот "на самом деле часто выступает по этим вопросам"."И я думаю, что хорошему политологу, аналитикам не составит труда соединить вместе разные заявления президента и составить картину его мировоззрения", - добавил собеседник агентства.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
https://ria.ru/20220212/rech-1772428029.html
россия
сша
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россия, мюнхенская конференция по безопасности, нато, сша, мюнхен, дмитрий песков, владимир путин
12:15 12.02.2022 (обновлено: 12:16 12.02.2022)
 
Если бы не эйфория Запада, в Европе было бы безопасно, считает Песков

Пресс-секретарь Песков: если бы не эйфория Запада, в Европе могло бы быть безопасно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Если бы последние 15 лет Запад не находится бы в эйфории от мыслей о возможности подмять Россию под себя, Европа сейчас была бы более стабильная, предсказуемая и безопасная, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Не прислушались – Песков о реакции Запада на Мюнхенскую речь Путина в 2007 году - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
11:05
На Западе не прислушались к Мюнхенской речи Путина, заявил Песков
"Если бы Запад не находился в этой эйфории и эйфории будущей возможности подмять Россию под себя, думаю, что тогда все могло бы получиться по-другому. И сейчас Европа – наш общий дом - была бы более стабильная, более предсказуемая и безопасная", - сказал Песков в ответ на вопрос, не считает ли он, что время, прошедшее после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, стало временем упущенных возможностей.
Отвечая на вопрос, не назрела ли необходимость президенту выступить с какой-то новой речью и обновить позиции России, Песков ответил, что тот "на самом деле часто выступает по этим вопросам".
"И я думаю, что хорошему политологу, аналитикам не составит труда соединить вместе разные заявления президента и составить картину его мировоззрения", - добавил собеседник агентства.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
 
РоссияМюнхенская конференция по безопасностиНАТОСШАМюнхенДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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