12:15 12.02.2022 (обновлено: 12:16 12.02.2022)
Если бы не эйфория Запада, в Европе было бы безопасно, считает Песков
Пресс-секретарь Песков: если бы не эйфория Запада, в Европе могло бы быть безопасно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Если бы последние 15 лет Запад не находится бы в эйфории от мыслей о возможности подмять Россию под себя, Европа сейчас была бы более стабильная, предсказуемая и безопасная, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Если бы Запад не находился в этой эйфории и эйфории будущей возможности подмять Россию под себя, думаю, что тогда все могло бы получиться по-другому. И сейчас Европа – наш общий дом - была бы более стабильная, более предсказуемая и безопасная", - сказал Песков в ответ на вопрос, не считает ли он, что время, прошедшее после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, стало временем упущенных возможностей.
Отвечая на вопрос, не назрела ли необходимость президенту выступить с какой-то новой речью и обновить позиции России, Песков ответил, что тот "на самом деле часто выступает по этим вопросам".
"И я думаю, что хорошему политологу, аналитикам не составит труда соединить вместе разные заявления президента и составить картину его мировоззрения", - добавил собеседник агентства.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.