https://ria.ru/20220212/peskov-1772438279.html

Если бы не эйфория Запада, в Европе было бы безопасно, считает Песков

Если бы не эйфория Запада, в Европе было бы безопасно, считает Песков - РИА Новости, 12.02.2022

Если бы не эйфория Запада, в Европе было бы безопасно, считает Песков

Если бы последние 15 лет Запад не находится бы в эйфории от мыслей о возможности подмять Россию под себя, Европа сейчас была бы более стабильная, предсказуемая... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:15

2022-02-12T12:15

2022-02-12T12:16

россия

мюнхенская конференция по безопасности

нато

сша

мюнхен

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Если бы последние 15 лет Запад не находится бы в эйфории от мыслей о возможности подмять Россию под себя, Европа сейчас была бы более стабильная, предсказуемая и безопасная, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Если бы Запад не находился в этой эйфории и эйфории будущей возможности подмять Россию под себя, думаю, что тогда все могло бы получиться по-другому. И сейчас Европа – наш общий дом - была бы более стабильная, более предсказуемая и безопасная", - сказал Песков в ответ на вопрос, не считает ли он, что время, прошедшее после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, стало временем упущенных возможностей.Отвечая на вопрос, не назрела ли необходимость президенту выступить с какой-то новой речью и обновить позиции России, Песков ответил, что тот "на самом деле часто выступает по этим вопросам"."И я думаю, что хорошему политологу, аналитикам не составит труда соединить вместе разные заявления президента и составить картину его мировоззрения", - добавил собеседник агентства.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

https://ria.ru/20220212/rech-1772428029.html

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россия, мюнхенская конференция по безопасности, нато, сша, мюнхен, дмитрий песков, владимир путин