https://ria.ru/20220212/peregovory-1772514944.html

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили по телефону более часа, характер беседы был сбалансированным и деловым, сообщил помощник... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T22:10

2022-02-12T22:10

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джо байден

владимир путин

россия

ссср

сша

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили по телефону более часа, характер беседы был сбалансированным и деловым, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.По его словам, "истерия достигла апогея".Ушаков отметил, что американцы искусственно нагнетают ситуацию, называют "даты этого вторжения", и параллельно с этим вместе с союзниками "накачивают военные мускулы Украины"."Под аккомпанемент утверждений о вторжении создаются предпосылки для возможно провокационных действий украинских вооруженных сил. Так мы расцениваем эту ситуацию", — сказал помощник президента.Байден ожидаемо упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было. В свою очередь, Путин напомнил собеседнику об истории развития отношений между Москвой, Вашингтоном и НАТО.В разговоре Путин отметил, что "наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность" и безопасность во всем мире.Также российский лидер указал, что Запад не старается добиться от Украины выполнения Минских соглашений. При этом вокруг передвижения российских войск по российской территории не первый месяц нагнетается напряженность, а в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда, зачем это делать — непонятно.Москва призывает делать все возможное, чтобы "избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", заключил Ушаков.Ситуация на УкраинеРазговор Путина и Байдена состоялся на фоне регулярных заявлений западных политиков и журналистов о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины.Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США на встрече с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, прошедшей накануне вечером по видеосвязи, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.Под этим предлогом НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

https://ria.ru/20220212/peregovory-1772495789.html

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джо байден, владимир путин, россия, ссср, сша, нато