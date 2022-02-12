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Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022

Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Президент США Джо Байден в субботу обсудил с Владимиром Путиным эскалацию напряженности на границе РФ и Украины, говорится в заявлении Белого Дома. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T20:57

2022-02-12T20:57

2022-02-12T21:27

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу обсудил с Владимиром Путиным эскалацию напряженности на границе РФ и Украины, говорится в заявлении Белого Дома.Кроме того, президент США Джо Байден заявил президенту РФ Владимиру Путину, что США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с Россией, говорится в заявлении Белого дома."Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", - сообщается в заявлении.Так же президент США Джо Байден в ходе разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным "ясно дал понять", что РФ столкнется с последствиями от США и союзников в случае эскалации вокруг Украины, сообщил в субботу Белый дом.Согласно заявлению, распространенному пресс-службой Белого Дома, американский лидер "ясно дал понять", что если РФ примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами "решительно отреагируют", в результате чего Москва столкнется с "быстрыми и серьезными издержками".Отмечается, что Байден подчеркнул, что "российское вторжение на Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позиции России".Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин договорились, что их команды останутся в контакте по поводу ситуации вокруг Украины в предстоящие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации по итогам разговора двух лидеров.США не видит фундаментальных изменений в динамике кризиса вокруг Украины, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации по итогам телефонного разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.Кроме того, президент США Джо Байден в ходе состоявшегося в субботу разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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