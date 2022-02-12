20:18 12.02.2022 (обновлено: 21:45 12.02.2022)
Разговор Путина и Байден длился около часа
Разговор президентов России и США Путина и Байдена об Украине длился около часа
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин завершили телефонный разговор, который продолжался около часа, сообщил Белый дом.
"Беседа президента Байдена с российским президентом Путиным по защищенной линии связи завершилась в 12:06 по времени восточного побережья (20:06 мск)", - сказано в сообщении.
Беседа двух лидеров, уже третья с начала кризиса вокруг Украины, стартовала в 11:04 (19:04 мск), сообщал ранее Белый дом. Ей предшествовали контакты двух стран на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств, которые также состоялись в субботу.
Перед разговором с Байденом Путин побеседовал с президентами Франции Эммануэлем Макроном и Белоруссии Александром Лукашенко.
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