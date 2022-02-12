https://ria.ru/20220212/peregovory-1772505965.html

Разговор Путина и Байден длился около часа

Разговор Путина и Байден длился около часа - РИА Новости, 12.02.2022

Разговор Путина и Байден длился около часа

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин завершили телефонный разговор, который продолжался около часа, сообщил Белый дом. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T20:18

2022-02-12T20:18

2022-02-12T21:45

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин завершили телефонный разговор, который продолжался около часа, сообщил Белый дом.Беседа двух лидеров, уже третья с начала кризиса вокруг Украины, стартовала в 11:04 (19:04 мск), сообщал ранее Белый дом. Ей предшествовали контакты двух стран на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств, которые также состоялись в субботу.Перед разговором с Байденом Путин побеседовал с президентами Франции Эммануэлем Макроном и Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, джо байден