https://ria.ru/20220212/peregovory-1772501127.html

Блинкен и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг Украины

Блинкен и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 12.02.2022

Блинкен и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая на этой неделе посетила Россию, сообщил... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T19:35

2022-02-12T19:35

2022-02-12T19:48

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая на этой неделе посетила Россию, сообщил госдепартамент.Темой беседы стала "острая и разделяемая обеспокоенность относительно того, что Россия может планировать начало военной агрессии против Украины в ближайшие дни"."Они также говорили о том, что международные усилия должны быть направлены на поиск значимого диалога с Россией по взаимным обеспокоенностям в области безопасности, который бы мог привести к дипломатическому решению", - сообщил госдепартамент.Блинкен подчеркнул важность совместной работы США с союзниками по НАТО и европейскими партнерами над созданием "быстрых и суровых издержек" для России в ответ "на любую дальнейшую военную агрессию против Украины".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/rogozin-1772485539.html

https://ria.ru/20220212/statya-1772439746.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, энтони блинкен, лиз трасс, сша, великобритания, россия