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Блинкен и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
Блинкен и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 12.02.2022
Блинкен и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая на этой неделе посетила Россию, сообщил... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T19:35
2022-02-12T19:48
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
энтони блинкен
лиз трасс
сша
великобритания
россия
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая на этой неделе посетила Россию, сообщил госдепартамент.Темой беседы стала "острая и разделяемая обеспокоенность относительно того, что Россия может планировать начало военной агрессии против Украины в ближайшие дни"."Они также говорили о том, что международные усилия должны быть направлены на поиск значимого диалога с Россией по взаимным обеспокоенностям в области безопасности, который бы мог привести к дипломатическому решению", - сообщил госдепартамент.Блинкен подчеркнул важность совместной работы США с союзниками по НАТО и европейскими партнерами над созданием "быстрых и суровых издержек" для России в ответ "на любую дальнейшую военную агрессию против Украины".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220212/rogozin-1772485539.html
https://ria.ru/20220212/statya-1772439746.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, энтони блинкен, лиз трасс, сша, великобритания, россия
19:35 12.02.2022 (обновлено: 19:48 12.02.2022)
 
Блинкен и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Трасс обсудили ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая на этой неделе посетила Россию, сообщил госдепартамент.
Темой беседы стала "острая и разделяемая обеспокоенность относительно того, что Россия может планировать начало военной агрессии против Украины в ближайшие дни".
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Рогозин рассказал о "спецпропаганде" англосаксов из-за Украины
"Они также говорили о том, что международные усилия должны быть направлены на поиск значимого диалога с Россией по взаимным обеспокоенностям в области безопасности, который бы мог привести к дипломатическому решению", - сообщил госдепартамент.
Блинкен подчеркнул важность совместной работы США с союзниками по НАТО и европейскими партнерами над созданием "быстрых и суровых издержек" для России в ответ "на любую дальнейшую военную агрессию против Украины".
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
Вчера, 12:25
Telegraph удалила статью о том, что Трасс предоставила России свою ДНК
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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