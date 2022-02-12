https://ria.ru/20220212/peregovory-1772499585.html
Путин и Байден начали телефонный разговор
Путин и Байден начали телефонный разговор - РИА Новости, 12.02.2022
Путин и Байден начали телефонный разговор
Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в 19.04 мск, сообщил Белый дом. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T19:18
2022-02-12T19:18
2022-02-12T23:58
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в 19.04 мск, сообщил Белый дом."Звонок президента Байдена российскому президенту Путину по защищенной линии связи начался в 11.04 (по времени Вашингтона)", - сказано в сообщении, распространенном через пул Белого дома.Беседе обоих лидеров предшествовали контакты на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США, которые также состоялись в субботу. В центре внимания - напряженность вокруг Украины.
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
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в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия
19:18 12.02.2022 (обновлено: 23:58 12.02.2022)
Путин и Байден начали телефонный разговор
Президенты России Путин и США Байден начали телефонный разговор