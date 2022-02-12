Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/peregovory-1772495789.html
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 12.02.2022
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, главными темами их разговора стала ситуация на Украине и вопросы предоставления России юридических РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T18:41
2022-02-12T20:15
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
франция
украина
россия
ситуация в днр и лнр
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771626167_0:415:2904:2048_1920x0_80_0_0_a32778ac7e75a7b46cfc9045b17ab84f.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, главными темами их разговора стала ситуация на Украине и вопросы предоставления России юридических гарантий безопасности, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", — говорится в публикации.Также российский лидер указал на нежелание западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договоренностей, что показало отсутствие результата на консультациях политсоветников глав государств "нормандского формата" 10 февраля в Берлине.Кроме того, Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы.Президенты также затронули иранскую ядерную проблематику и обсудили полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий.Как сообщало агентство France Presse, разговор Путина и Макрона продолжался час и 40 минут. После беседы Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце написало, что в администрации французского лидера не увидели "в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению".Седьмого февраля президент Франции побывал с визитом в Москве. Центральной темой пятичасовых переговоров с Путиным стали проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.В последнее время западные политики и журналисты регулярно заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины.Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, состоявшейся накануне вечером, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.На фоне подобных заявлений НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772478620.html
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
франция
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771626167_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_e4b6dae277843ee4f05617ab5273416b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, украина, россия, ситуация в днр и лнр, сша, нато
18:41 12.02.2022 (обновлено: 20:15 12.02.2022)
 
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

Кремль: Путин и Макрон обсудили спекуляции о якобы планируемом вторжении России на Украину

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, главными темами их разговора стала ситуация на Украине и вопросы предоставления России юридических гарантий безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
Вчера, 16:51
На Украине выдвинули Зеленскому ультиматум
Также российский лидер указал на нежелание западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договоренностей, что показало отсутствие результата на консультациях политсоветников глав государств "нормандского формата" 10 февраля в Берлине.
Кроме того, Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы.
Президенты также затронули иранскую ядерную проблематику и обсудили полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий.
Как сообщало агентство France Presse, разговор Путина и Макрона продолжался час и 40 минут. После беседы Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце написало, что в администрации французского лидера не увидели "в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению".
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
Седьмого февраля президент Франции побывал с визитом в Москве. Центральной темой пятичасовых переговоров с Путиным стали проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В последнее время западные политики и журналисты регулярно заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины.
Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, состоявшейся накануне вечером, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
На фоне подобных заявлений НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Макрон устроил Киеву аттракцион невиданной щедрости
В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронФранцияУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала