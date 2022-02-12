18:41 12.02.2022 (обновлено: 20:15 12.02.2022)
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона
Кремль: Путин и Макрон обсудили спекуляции о якобы планируемом вторжении России на Украину
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, главными темами их разговора стала ситуация на Украине и вопросы предоставления России юридических гарантий безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", — говорится в публикации.
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Также российский лидер указал на нежелание западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договоренностей, что показало отсутствие результата на консультациях политсоветников глав государств "нормандского формата" 10 февраля в Берлине.
Президенты также затронули иранскую ядерную проблематику и обсудили полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий.
Как сообщало агентство France Presse, разговор Путина и Макрона продолжался час и 40 минут. После беседы Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце написало, что в администрации французского лидера не увидели "в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению".
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Седьмого февраля президент Франции побывал с визитом в Москве. Центральной темой пятичасовых переговоров с Путиным стали проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В последнее время западные политики и журналисты регулярно заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины.
Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, состоявшейся накануне вечером, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
На фоне подобных заявлений НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
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В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.