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В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 12.02.2022

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, главными темами их разговора стала ситуация на Украине и вопросы предоставления России юридических РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T18:41

2022-02-12T18:41

2022-02-12T20:15

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

франция

украина

россия

ситуация в днр и лнр

сша

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, главными темами их разговора стала ситуация на Украине и вопросы предоставления России юридических гарантий безопасности, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", — говорится в публикации.Также российский лидер указал на нежелание западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договоренностей, что показало отсутствие результата на консультациях политсоветников глав государств "нормандского формата" 10 февраля в Берлине.Кроме того, Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы.Президенты также затронули иранскую ядерную проблематику и обсудили полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий.Как сообщало агентство France Presse, разговор Путина и Макрона продолжался час и 40 минут. После беседы Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце написало, что в администрации французского лидера не увидели "в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению".Седьмого февраля президент Франции побывал с визитом в Москве. Центральной темой пятичасовых переговоров с Путиным стали проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.В последнее время западные политики и журналисты регулярно заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины.Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, состоявшейся накануне вечером, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.На фоне подобных заявлений НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.

https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772478620.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

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