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Беседа Путина и Макрона длилась 1 час 40 минут

Беседа Путина и Макрона длилась 1 час 40 минут - РИА Новости, 12.02.2022

Беседа Путина и Макрона длилась 1 час 40 минут

Президенты России и Франции поговорили по телефону, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:28

2022-02-12T17:28

2022-02-12T18:17

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президенты России и Франции поговорили по телефону, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе", — говорится в сообщении.По информации агентства, главы государств обсудили пути для продвижения в выполнении Минских договоренностей и условия стабильности и безопасности в Европе.Кроме того, "Макрон заявил Путину, что искренний диалог несовместим с эскалацией". Седьмого февраля Макрон побывал с визитом в Москве. Встреча лидеров России и Франции длилась пять часов. Центральной темой обсуждения были проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.В последнее время западные политики и журналисты регулярно заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины. Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, состоявшейся накануне вечером, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.На фоне подобных заявлений НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/1771732900.html

https://ria.ru/20220208/makron-1771704872.html

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия