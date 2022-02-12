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Беседа Путина и Макрона длилась 1 час 40 минут
Беседа Путина и Макрона длилась 1 час 40 минут - РИА Новости, 12.02.2022
Беседа Путина и Макрона длилась 1 час 40 минут
Президенты России и Франции поговорили по телефону, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:28
2022-02-12T18:17
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
франция
россия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президенты России и Франции поговорили по телефону, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе", — говорится в сообщении.По информации агентства, главы государств обсудили пути для продвижения в выполнении Минских договоренностей и условия стабильности и безопасности в Европе.Кроме того, "Макрон заявил Путину, что искренний диалог несовместим с эскалацией". Седьмого февраля Макрон побывал с визитом в Москве. Встреча лидеров России и Франции длилась пять часов. Центральной темой обсуждения были проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.В последнее время западные политики и журналисты регулярно заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины. Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, состоявшейся накануне вечером, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.На фоне подобных заявлений НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220208/1771732900.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия
17:28 12.02.2022 (обновлено: 18:17 12.02.2022)
 
Беседа Путина и Макрона длилась 1 час 40 минут

Беседа президентов России Путина и Франции Макрона длилась 1 час 40 минут

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президенты России и Франции поговорили по телефону, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе", — говорится в сообщении.
По информации агентства, главы государств обсудили пути для продвижения в выполнении Минских договоренностей и условия стабильности и безопасности в Европе.
Кроме того, "Макрон заявил Путину, что искренний диалог несовместим с эскалацией".
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Седьмого февраля Макрон побывал с визитом в Москве. Встреча лидеров России и Франции длилась пять часов. Центральной темой обсуждения были проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В последнее время западные политики и журналисты регулярно заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины.
Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, состоявшейся накануне вечером, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
На фоне подобных заявлений НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
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В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
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